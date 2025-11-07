Reklama
Złota Era VHS: kiedy każdy film był wydarzeniem, a van Damme Bogiem

Kasety VHS to dla wielu Polaków nie tylko nostalgiczne wspomnienia, lecz pierwsze okno na świat Zachodu i pasmo pokoleniowych doświadczeń. Dziś w „Rzecz o książkach” porozmawiamy o tym, jak te taśmy ukształtowały nasze spojrzenie na kino oraz jakie piętno odcisnęły na młodych dorastających w latach 90.

Publikacja: 07.11.2025 19:00

Daria Chibner

Przenosimy się w czasy, kiedy droga do obejrzenia filmu bywała nie lada wyprawą, a wybór odpowiedniej kasety niósł za sobą ogromną odpowiedzialność, a niekiedy i dreszczyk zakazanego owocu. W rozmowie z autorami książki „VHS. Przewińmy to jeszcze raz”, Pigoutem oraz Przemkiem Corso, zanurzymy się w atmosferze lat 90., kiedy Stallone czy Schwarzenegger byli idolami, a amerykańskie kino rozbudzało marzenia i wyobraźnię polskich dzieciaków.

Złota era wypożyczalni

Kaseta wideo była symbolem nieosiągalnego wcześniej luksusu. Wybór filmu na piątkowy wieczór oznaczał poważną misję – Pigout wspomina odbyte z ojcem i bratem „odprawy” przed wyjściem do wypożyczalni, strategie unikania wątpliwych hitów polecanych przez pana z wypożyczalni, aż po emocje przeżywane przez całą rodzinę podczas wspólnego seansu. Jeśli zdarzyło się trafić na soft-erotyk zamiast familijnej komedii – zostawał rumieniec, lecz i kolejny element rodzinnej mitologii. Przemek Corso i Pigout zgodnie podkreślają, jak silne było wtedy przeświadczenie, że film należy obejrzeć do końca, niezależnie od jego jakości. Przerwanie seansu? Niewyobrażalne, bo każdy kadr był na wagę złota.

Magiczny Zachód i „filmowa dżungla”

W epoce VHS Ameryka jawiła się jako kraina spełnionych snów – od hamburgerów po wielkoludów z muskułami większymi niż życie. Dla dzieciaków dorastających w latach 90. liczył się nie tyle warsztat aktorski Stallone’a czy Van Damme’a, co ich wyrazistość i legendarny status. Bohaterowie nie grali ról – byli sobą, budowali mit, który docierał na podwórka. Wspomnienia wyłaniające się w rozmowie zaskakują detalami: dzielenie się nagranymi bajkami, wymiana zakazanych kaset, radość z posiadania lalki G.I. Joe. Siła kaset VHS polegała na tym, że pod osiedlowym blokiem można było poczuć się członkiem wielkiego światowego plemienia. W końcu byliśmy „prawie” na Zachodzie.

Siła wspólnoty i ponadczasowe lekcje

Złota era VHS to także czas międzyludzkich więzi i pokoleniowej transmisji pasji do kina. Dziś, gdy streaming redukuje doświadczenie filmu do jednego z wielu „kliknięć”, Pigout oraz Przemek Corso apelują: zatrzymajmy się, wyłączmy telefony, celebrujmy wspólny seans. I podkreślają: filmy – dobre czy złe – zasługują nie tylko na obejrzenie, ale przede wszystkim na rozmowę i analizę, która czyni kino przeżyciem pokoleniowym. Zostaje z nami fraza: „Kiedy mieliśmy mniej, a mieliśmy więcej” – sentymentalne, lecz aktualne przypomnienie o wartości dzielenia się historiami i emocjami, które przynosiły kasety VHS. I które wciąż mogą dostarczać nam filmy.

Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.

Kultura VHS

