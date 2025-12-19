Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Vincenzo Latronico: Interesują mnie ludzie zwyczajni, których nie spotyka nic wyjątkowego

Nie powinniśmy nadawać tym rzeczom przesadnej wagi, nawet jeśli spędzamy z nimi codziennie wiele godzin. Obecnie dotyczy to internetu, kiedyś telewizji, a jeszcze wcześniej – księdza czy mówcy na rynku - mówi Vincenzo Latronico, pisarz i tłumacz.

Publikacja: 19.12.2025 15:50

Vincenzo Latronico: Interesują mnie ludzie zwyczajni, których nie spotyka nic wyjątkowego

Foto: Anto Magzan

Michał Chudoliński

Co daje twojej powieści „Do perfekcji” opis, czego nie potrafi oddać dialog? I czy kształtowałeś rytm akapitów jako substytut scrollowania na telefonie – z celowymi pauzami, nagłymi przyspieszeniami i „karuzelami dopaminowymi” powracających motywów?

Widzę tu dwie odpowiedzi – obie na swój sposób prawdziwe. Po pierwsze: nie jestem mistrzem dialogu, za to swobodnie czuję się w opisie. Przez lata pracy jako krytyk sztuki zrozumiałem, że najtrudniejsze nie jest wydawanie sądów, lecz wierne oddanie tego, co widać – tak, by czytelnik mógł to naprawdę zobaczyć. To był też czas, gdy nie dało się po prostu dorzucić w sieci tylu zdjęć, ile się chce, więc należało bezwzględnie trzymać się obserwacji. Tego się nauczyłem – i okazało się, że to sprawia mi dużą przyjemność.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reżyser Michał Zadara
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Michał Zadara: Prawdziwa historia
„Opowieść świąteczna”, reż. Ida Sagmo Tvedte, dystr. Bomba Film
Plus Minus
„Opowieść świąteczna”: Opowieść bez grubej warstwy lukru
„Eternity. Wybieram ciebie”, reż. David Freyne, dystr. Forum Film
Plus Minus
„Eternity. Wybieram ciebie”: Wieczność jako targi handlowe
„Eleanor Wspaniała”, reż. Scarlett Johansson, dystr. UIP
Plus Minus
„Eleanor Wspaniała”: Telenowela o starości i samotności
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Będzie można kupić książki za niewielkie kwoty, a przy okazji wspomóc organizację imprez kulturalnyc
Plus Minus
Redaktorzy „Plusa Minusa” polecają
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama