Chiang-Sheng Kuo, pisarz z Tajwanu, którego należy poznać

Stroiciel grywa Lin Siangowi na fortepianach zamkniętej szkoły utwory, które kojarzą mu się z żoną. Całą zresztą powieść przepełnia muzyka misternie wpleciona w narrację. Chiang-Sheng Kuo daje czytelnikom informacje o utworach fortepianowych i o najsłynniejszych wirtuozach. Robi to nie po to, by edukować lub popisywać się wiedzą. One dopełniają zdarzenia i pogłębiają portrety postaci. I nieprzypadkowo narrator wraca ciągle do dwóch XX-wiecznych mistrzów fortepianu, Glenna Goulda i Światosława Richtera, bo oni też byli niedostosowani do świata, w którym musieli funkcjonować.

Jak ustawić barwę dźwięku fortepianu

Geniusz stroiciela polega zaś nie na tym, że potrafi ustawić wysokość poszczególnych dźwięków, bo to ponoć wyliczył już odpowiednim wzorem Pitagoras. On wie również, jak dźwiękom fortepianu nadać odpowiednią barwę.

Chiang-Sheng Kuo pokazuje, że z barwą dźwięków jest jak z miłością. Nie da się jej precyzyjnie określić, ale przecież jest i trudno jest żyć bez wyrażenia swych uczuć. O tym przede wszystkim opowiada ta powieść. Jej bohaterowie, a także przywoływani we wspomnieniach żona Lin Sianga, czy słynny tajwański pianista, którym zafascynował się za młodu stroiciel, nie osiągnęli szczęścia, bo nie umieli swoich uczuć i emocji nazwać w pełni. Byli jak fortepiany, którym nie nadano właściwej barwy.

Najpełniej zrozumiał to Lin Siang, który ze stroicielem chce zająć się po śmierci żony nowym biznesem – przywracaniem do życie uszkodzonych, pokaleczonych fortepianów. Nim jednak zrealizuje swój plan, najpierw postanawia naprawić dawne błędy we własnym życiu.

„Stroiciel fortepianu” to piękna, mądra i osobista powieść Chiang-Sheng Kuo, który przyznał, że pisząc ją wrócił do przeżyć sprzed ponad ćwierć wieku, gdy stracił kogoś, kogo kochał.