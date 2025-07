Dla czytelników najważniejsze jest to, że autor podąża tropem najważniejszych filmowców oraz pisarzy i ich dzieł. To Tomasz Mann, Fiodor Dostojewski, August Strindberg, Knut Hamsun, Henryk Ibsen, a także Ingmar Bergman , Andriej Tarkowski, pytając o wpływ bałtyckiego pejzażu na filmy i książki albo powody ich deformacji.

Tor Eystein Øverås i jego „Bałtyk”

Autor jest uznanym krytykiem literackim i cenionym pisarzem. Jego debiutancka powieść „Tittelløs” ukazała się w 1993 roku i została świetnie przyjęta przez krytykę. W 2000 roku Øverås opuścił Norwegię, by prowadzić życie podróżnika. Mieszkał w Sztokholmie, Warszawie, Berlinie oraz Krakowie. „Bałtyk. Podróż literacka” to jego pierwsza książka, która ukazała się po polsku.

Książka również na wakacje – kiedy więcej czytamy i podróżujemy, a także podróżujemy, czytając, jest wyjątkową pozycją, ponieważ autor stara się scalić wszystkie literatury i kultury basenu Morza Bałtyckiego. Autor, pokonując samotnie trasę z Norwegii do Danii, odwiedza Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, niewielką część Rosji, Polskę i Niemcy. Po drodze przybliża nam bogatą historię, tradycje i literaturę tych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem tła społecznego i politycznego, które kształtowało tamtejszych twórców. Fascynacja niejednoznacznością państwowych granic stanowi kluczowy motyw narracji. Øverås podkreśla, że mają one charakter także mentalny i kulturowy, co sprawia, że jego wyprawa staje się również podróżą wewnętrzną, pełną refleksji nad tożsamością i przynależnością.

To książka poważna, pisana w formie dziennika, ale nie wolna od ironii.