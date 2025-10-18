Aktualizacja: 18.10.2025 13:26 Publikacja: 18.10.2025 11:02
Foto: Adobe Stock
Chodzi o postanowienie Sądu Rejonowego z 5 października 2020 r. w sprawie nabycia spadku po matce. Jak wskazuje w skardze kasacyjnej zastępca RPO Stanisław Trociuk, błąd sądu polegał na tym, że choć mógł ustalić miejsce pobytu córki oraz dowiedzieć się, że skutecznie odrzuciła spadek – z akt sprawy dostępnych w tym samym sądzie, a nawet w tym samym wydziale – po prostu tego nie zrobił. Zamiast tego ustanowił dla kobiety kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, a następnie – przy całkowitej bierności owego kuratora – wydał niezgodne z prawem orzeczenie. W tej sytuacji córka miała dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza , tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości odziedziczonego po matce majątku.
Czytaj więcej
Dziedziczenie wiązać się może nie tylko z przekazaniem majątku, lecz także długów – czego spadkob...
Jednak nawet z takim ograniczeniem orzeczenie sądu wywołało niekorzystne skutki dla jej praw majątkowych, bowiem wierzyciele zmarłej matki już zainicjowali przeciwko córce postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania zobowiązań, które ciążyły na spadkodawczyni. W efekcie kobieta, która skutecznie odrzuciła spadek, musi brać udział w postępowaniach sądowych oraz znosić egzekucję skierowaną do jej majątku.
– Skarga nadzwyczajna jest konieczna dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Postanowienie narusza bowiem wywodzone z Konstytucji RP zasady zaufania obywatela do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego jednostki. Uczestniczka – działając w zaufaniu do prawa i złożywszy skutecznie oświadczenie o odrzuceniu spadku po matce – miała prawo zasadnie oczekiwać, że go nie nabędzie. Tymczasem ochrona gwarantowana przez instytucję odrzucenia spadku okazała się pozorna – argumentuje zastępca RPO.
Czytaj więcej
Nie można naprawić błędu wynikłego z lekkomyślności spadkobiercy przy odrzuceniu zadłużonego spadku.
Stanisław Trociuk wniósł więc, by Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w całości i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Konieczne jest bowiem ponowne przeprowadzenie postępowania i ustalenie w sposób zgodny ze stanem prawnym i faktycznym, kto w rzeczywistości dziedziczy po zmarłej.
Zastępca RPO celowo nie wskazał Izby SN, do której skarga powinna trafić do rozpoznania, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Powołuje się na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, które zakwestionowały status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako sądu oraz status sędziów tej Izby. – Wobec tych orzeczeń rozpoznanie skargi przez IKNiSP może być w przyszłości ocenione jako uzasadniające zarzut naruszenia gwarancji prawa do niezależnego sądu ustanowionego ustawą – wyjaśnia zastępca RPO.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chodzi o postanowienie Sądu Rejonowego z 5 października 2020 r. w sprawie nabycia spadku po matce. Jak wskazuje w skardze kasacyjnej zastępca RPO Stanisław Trociuk, błąd sądu polegał na tym, że choć mógł ustalić miejsce pobytu córki oraz dowiedzieć się, że skutecznie odrzuciła spadek – z akt sprawy dostępnych w tym samym sądzie, a nawet w tym samym wydziale – po prostu tego nie zrobił. Zamiast tego ustanowił dla kobiety kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, a następnie – przy całkowitej bierności owego kuratora – wydał niezgodne z prawem orzeczenie. W tej sytuacji córka miała dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza , tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości odziedziczonego po matce majątku.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sędzia z Wągrowca miał kupić butelkę wódki na stacji paliw, wypić alkohol i odjechać autem do domu. Sąd Najwyższ...
Byłych sędziów i prokuratorów nie chroni immunitet za czyny popełnione podczas pełnienia służby – orzekł w środę...
Żądania ministra Waldemara Żurka do zaprzestania orzekania przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pub...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Sędziowie po ukończeniu 65. roku życia będą mogli dalej wychodzić na sale rozpraw. Nie będą to tego potrzebowali...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas