Odrzuciła zadłużony spadek, a komornik i tak zapukał. Jest skarga do SN

Córka odrzuciła obciążony spadek po matce, a mimo to sąd uznał ją za spadkobierczynię i wierzyciele zainicjowali postępowania egzekucyjne. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

Publikacja: 18.10.2025 11:02

Odrzuciła zadłużony spadek, a komornik i tak zapukał. Jest skarga do SN

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Chodzi o postanowienie Sądu Rejonowego z 5 października 2020 r. w sprawie nabycia spadku po matce. Jak wskazuje w skardze kasacyjnej zastępca RPO Stanisław Trociuk, błąd sądu polegał na tym, że choć mógł ustalić miejsce pobytu córki oraz dowiedzieć się, że skutecznie odrzuciła spadek – z akt sprawy dostępnych w tym samym sądzie, a nawet w tym samym wydziale – po prostu tego nie zrobił. Zamiast tego ustanowił dla kobiety kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, a następnie – przy całkowitej bierności owego kuratora – wydał niezgodne z prawem orzeczenie. W tej sytuacji córka miała dziedziczyć  z dobrodziejstwem inwentarza , tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości odziedziczonego po matce majątku.

Pozorna ochrona przed długami spadkowymi 

Jednak nawet z takim ograniczeniem orzeczenie sądu wywołało niekorzystne skutki dla jej praw majątkowych, bowiem wierzyciele zmarłej matki już zainicjowali przeciwko córce postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania zobowiązań, które ciążyły na spadkodawczyni. W efekcie kobieta, która skutecznie odrzuciła spadek, musi brać udział w postępowaniach sądowych oraz znosić egzekucję skierowaną do jej majątku.

– Skarga nadzwyczajna jest konieczna dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Postanowienie narusza bowiem wywodzone z Konstytucji RP zasady zaufania obywatela do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego jednostki.  Uczestniczka – działając w zaufaniu do prawa i złożywszy skutecznie oświadczenie o odrzuceniu spadku po matce – miała prawo zasadnie oczekiwać, że go nie nabędzie. Tymczasem ochrona gwarantowana przez instytucję odrzucenia spadku okazała się pozorna – argumentuje zastępca RPO.

Która izba SN rozpatrzy skargę nadzwyczajną

Stanisław Trociuk wniósł więc, by Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w całości i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Konieczne jest bowiem ponowne przeprowadzenie postępowania i ustalenie w sposób zgodny ze stanem prawnym i faktycznym, kto w rzeczywistości dziedziczy po zmarłej.

Zastępca RPO celowo nie wskazał Izby SN, do której skarga powinna trafić do rozpoznania, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Powołuje się na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, które zakwestionowały status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako sądu oraz status sędziów tej Izby.  –  Wobec tych orzeczeń rozpoznanie skargi przez IKNiSP może być w przyszłości ocenione jako uzasadniające zarzut naruszenia gwarancji prawa do niezależnego sądu ustanowionego ustawą – wyjaśnia zastępca RPO.

