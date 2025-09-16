Z tego artykułu dowiesz się: Jakie możliwości ma spadkobierca w przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Jakie są terminy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

W jakich sytuacjach można się zrzec dziedziczenia?

Dziedziczyć można albo na podstawie testamentu, albo dziedziczenia ustawowego. W pierwszym przypadku to spadkodawca wskazuje, kto uzyska prawo do majątku lub jego części. Dziedziczenie ustawowe ma natomiast określoną kolejność – jako pierwsi dziedziczą małżonkowie i dzieci, a jeśli nie jest to możliwe – wnuki, rodzice, rodzeństwo itd. W tym przypadku majątek może też trafić w ręce gminy lub Skarbu Państwa. Co istotne, niezależnie od podstawy przekazania majątku, spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że odziedziczyć można również długi. Czy jednak ich przyjęcie jest konieczne?

Przyjęcie spadku. Co mówi Kodeks cywilny?

O tym, co może zrobić spadkobierca ze spadkiem, mówi art. 1012 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Wynika z niego, że spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – jest to przyjęcie proste, przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności – czyli przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, lub też odrzucić go.

Jak wskazuje not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, w ubiegłym roku notariusze udokumentowali 267 364 oświadczenia dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku.