Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy możliwe jest przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym?

Jakie warunki musi spełnić wniosek o przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku bądź darowizny?

Jakie są możliwe przyczyny, które usprawiedliwiają opóźnienie w zgłoszeniu spadku lub darowizny?

Dlaczego nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadza możliwość przywrócenia terminu?

Jakie sytuacje mogą wywołać wątpliwości i spory w kontekście nowego przepisu dotyczącego zgłoszeń spadkowych?

Jaki jest etap legislacyjny wprowadzanej nowelizacji ustawy?

Rodzina ma sześć miesięcy na zgłoszenie spadku bądź darowizny w urzędzie skarbowym, ale zdarzają się sytuacje losowe, które to uniemożliwiają. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn dającą możliwość przywrócenia tego terminu. Projekt ukazał się w piątek 29 sierpnia, o jego zapowiedziach pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” z 21 lipca.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny

Chodzi o zwolnienie z podatku przysługujące najbliższej rodzinie (m.in. małżonkom, dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu). Jego warunki określa art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niego, że jeśli wartość nabytych rzeczy przekracza 36 120 zł, trzeba zgłosić spadek bądź darowiznę w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-Z2). Mamy na to sześć miesięcy. Liczy się je od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo dnia zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Sześć miesięcy na zgłoszenie do skarbówki mamy też przy darowiznach (chyba że nastąpiła w formie aktu notarialnego).

Tego terminu nie można przywrócić. Nawet jednodniowe spóźnienie powoduje utratę prawa do zwolnienia. Niezależnie od jego przyczyn. „Brak złożenia zgłoszenia w terminie ma restrykcyjny skutek – powoduje utratę zwolnienia i opodatkowanie nabytego spadku, darowizny lub majątku nabytego innym tytułem na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej” – podkreśla Ministerstwo Finansów. I chce złagodzić przepisy.

W jaki sposób? Zgodnie z proponowanym art. 4c termin na złożenie zgłoszenia przywraca się na wniosek podatnika, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Nowa regulacja odwołuje się też do przepisów ordynacji podatkowej. Stanowią one m.in. że wniosek o przywrócenie terminu trzeba wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Jednocześnie należy złożyć zgłoszenie.