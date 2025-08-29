Rzeczpospolita
Skarbówka będzie mogła przywrócić termin na zgłoszenie rodzinnego spadku lub darowizny

Najbliższa rodzina nie płaci podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi spadek bądź darowiznę w urzędzie skarbowym. Fiskus będzie mógł przywrócić ten termin, jeśli spóźnienie nastąpiło bez winy podatnika.

Publikacja: 29.08.2025 16:44

Skarbówka będzie mogła przywrócić termin na zgłoszenie rodzinnego spadku lub darowizny

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy możliwe jest przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym?
  • Jakie warunki musi spełnić wniosek o przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku bądź darowizny?
  • Jakie są możliwe przyczyny, które usprawiedliwiają opóźnienie w zgłoszeniu spadku lub darowizny?
  • Dlaczego nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadza możliwość przywrócenia terminu?
  • Jakie sytuacje mogą wywołać wątpliwości i spory w kontekście nowego przepisu dotyczącego zgłoszeń spadkowych?
  • Jaki jest etap legislacyjny wprowadzanej nowelizacji ustawy?

Rodzina ma sześć miesięcy na zgłoszenie spadku bądź darowizny w urzędzie skarbowym, ale zdarzają się sytuacje losowe, które to uniemożliwiają. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn dającą możliwość przywrócenia tego terminu. Projekt ukazał się w piątek 29 sierpnia, o jego zapowiedziach pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” z 21 lipca.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny

Chodzi o zwolnienie z podatku przysługujące najbliższej rodzinie (m.in. małżonkom, dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu). Jego warunki określa art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niego, że jeśli wartość nabytych rzeczy przekracza 36 120 zł, trzeba zgłosić spadek bądź darowiznę w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-Z2). Mamy na to sześć miesięcy. Liczy się je od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo dnia zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Sześć miesięcy na zgłoszenie do skarbówki mamy też przy darowiznach (chyba że nastąpiła w formie aktu notarialnego).

Tego terminu nie można przywrócić. Nawet jednodniowe spóźnienie powoduje utratę prawa do zwolnienia. Niezależnie od jego przyczyn. „Brak złożenia zgłoszenia w terminie ma restrykcyjny skutek – powoduje utratę zwolnienia i opodatkowanie nabytego spadku, darowizny lub majątku nabytego innym tytułem na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej” – podkreśla Ministerstwo Finansów. I chce złagodzić przepisy.

W jaki sposób? Zgodnie z proponowanym art. 4c termin na złożenie zgłoszenia przywraca się na wniosek podatnika, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Nowa regulacja odwołuje się też do przepisów ordynacji podatkowej. Stanowią one m.in. że wniosek o przywrócenie terminu trzeba wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Jednocześnie należy złożyć zgłoszenie.

Czytaj więcej

Nie zgłosiłeś spadku po rodzinie? Będzie szansa na uniknięcie podatku
Podatki
Nie zgłosiłeś spadku po rodzinie? Będzie szansa na uniknięcie podatku

Kiedy będzie można przywrócić termin na zgłoszenie spadku lub darowizny?

Jakie okoliczności mogą uzasadniać przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku bądź darowizny? Przepis tego nie określa, w uzasadnieniu projektu wspomina się tylko o „niezawinionych przez podatnika zdarzeniach losowych”. Wypowiadający się w naszym artykule z 21 lipca doradcy podatkowi wskazywali, że może to być wypadek, pożar, powódź albo choroba. Jednocześnie podkreślali, że nowy przepis spowoduje liczne wątpliwości i spory. Dużo będzie sytuacji niejasnych, np. czy usprawiedliwiony jest spadkobierca, który przeziębił się w ostatnim tygodniu terminu albo ten, który przed upływem pół roku musiał nagle wyjechać za granicę. Różne może być też podejście urzędów skarbowych.

To, że przywrócenie terminu wcale nie jest formalnością, pokazują także orzeczenia sądów administracyjnych. Wynika z nich m.in. że usprawiedliwieniem opóźnienia nie jest urlop czy zajęcie się osobistą sprawą, jaką jest obrona doktoratu. Nie zawsze pomoże też zwolnienie lekarskie.

Projekt stanowi, że skarbówka będzie miała możliwość przywrócenia terminu także na zgłoszenie nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej (lub udziału w nim). Ten obowiązek znajdziemy w art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Nowelizacja ma wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z przepisem przejściowym nowe zasady będą miały zastosowanie także do sytuacji, w których nie upłynął jeszcze termin na złożenie zgłoszenia.

Czytaj więcej

Czy podział odziedziczonego przez rodzinę mieszkania trzeba opodatkować?
Podatki
Podział mieszkania ze spadku. Czy można uniknąć podatku?
Projekt doprecyzowuje też moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku (wiążąc go z formalnym uzyskaniem dokumentu potwierdzającego status spadkobiercy i legitymację do działania przed skarbówką) i skorelowane z nim zasady składania zeznania podatkowego.

Etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia

36 120

jeśli wartość rodzinnego spadku lub darowizny nie przekracza tej kwoty, nie trzeba ich zgłaszać skarbówce.

6 miesięcy

tyle czasu ma najbliższa rodzina na zgłoszenie spadku bądź darowizny fiskusowi. To warunek zwolnienia z podatku.



Źródło: rp.pl

Podatki Podatek od Spadków i Darowizn

e-Wydanie