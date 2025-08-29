Aktualizacja: 30.08.2025 00:42 Publikacja: 29.08.2025 16:44
Foto: Adobe Stock
Rodzina ma sześć miesięcy na zgłoszenie spadku bądź darowizny w urzędzie skarbowym, ale zdarzają się sytuacje losowe, które to uniemożliwiają. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn dającą możliwość przywrócenia tego terminu. Projekt ukazał się w piątek 29 sierpnia, o jego zapowiedziach pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” z 21 lipca.
Chodzi o zwolnienie z podatku przysługujące najbliższej rodzinie (m.in. małżonkom, dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu). Jego warunki określa art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niego, że jeśli wartość nabytych rzeczy przekracza 36 120 zł, trzeba zgłosić spadek bądź darowiznę w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-Z2). Mamy na to sześć miesięcy. Liczy się je od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo dnia zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Sześć miesięcy na zgłoszenie do skarbówki mamy też przy darowiznach (chyba że nastąpiła w formie aktu notarialnego).
Tego terminu nie można przywrócić. Nawet jednodniowe spóźnienie powoduje utratę prawa do zwolnienia. Niezależnie od jego przyczyn. „Brak złożenia zgłoszenia w terminie ma restrykcyjny skutek – powoduje utratę zwolnienia i opodatkowanie nabytego spadku, darowizny lub majątku nabytego innym tytułem na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej” – podkreśla Ministerstwo Finansów. I chce złagodzić przepisy.
W jaki sposób? Zgodnie z proponowanym art. 4c termin na złożenie zgłoszenia przywraca się na wniosek podatnika, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Nowa regulacja odwołuje się też do przepisów ordynacji podatkowej. Stanowią one m.in. że wniosek o przywrócenie terminu trzeba wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Jednocześnie należy złożyć zgłoszenie.
Czytaj więcej
Rodzina płaci podatek, jeśli nie zgłosi spadku w ciągu pół roku. Rząd chce, aby skarbówka mogła p...
Jakie okoliczności mogą uzasadniać przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku bądź darowizny? Przepis tego nie określa, w uzasadnieniu projektu wspomina się tylko o „niezawinionych przez podatnika zdarzeniach losowych”. Wypowiadający się w naszym artykule z 21 lipca doradcy podatkowi wskazywali, że może to być wypadek, pożar, powódź albo choroba. Jednocześnie podkreślali, że nowy przepis spowoduje liczne wątpliwości i spory. Dużo będzie sytuacji niejasnych, np. czy usprawiedliwiony jest spadkobierca, który przeziębił się w ostatnim tygodniu terminu albo ten, który przed upływem pół roku musiał nagle wyjechać za granicę. Różne może być też podejście urzędów skarbowych.
To, że przywrócenie terminu wcale nie jest formalnością, pokazują także orzeczenia sądów administracyjnych. Wynika z nich m.in. że usprawiedliwieniem opóźnienia nie jest urlop czy zajęcie się osobistą sprawą, jaką jest obrona doktoratu. Nie zawsze pomoże też zwolnienie lekarskie.
Projekt stanowi, że skarbówka będzie miała możliwość przywrócenia terminu także na zgłoszenie nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej (lub udziału w nim). Ten obowiązek znajdziemy w art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Nowelizacja ma wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zgodnie z przepisem przejściowym nowe zasady będą miały zastosowanie także do sytuacji, w których nie upłynął jeszcze termin na złożenie zgłoszenia.
Czytaj więcej
Czy podział odziedziczonego przez rodzinę mieszkania trzeba opodatkować? Niekoniecznie. Dział spa...
Projekt doprecyzowuje też moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku (wiążąc go z formalnym uzyskaniem dokumentu potwierdzającego status spadkobiercy i legitymację do działania przed skarbówką) i skorelowane z nim zasady składania zeznania podatkowego.
Etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia
Ponad 30 proc. uczniów z Ukrainy w starszych klasach liceum i techników rezygnuje z nauki w polskiej szkole, a z...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Try...
W ciągu pięciu lat wartość szkód w lasach wzrosła z 640 tys. zł do blisko 26 mln zł rocznie. Projekt zmian w pra...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która definitywnie zrywa z planem budowy Centralnej Informacji Emeryta...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas