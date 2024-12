Czy podział odziedziczonego przez rodzinę mieszkania trzeba opodatkować?

Czy to oznacza, że czytelnik zapłaci PIT od części mieszkania, którą dostał od siostry? Nie. – W najbliższej rodzinie przysługuje zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT – tłumaczy KIS. Przepis ten mówi o świadczeniach w naturze i innych nieodpłatnych świadczeniach otrzymanych od osób zaliczonych do I oraz II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Do tych osób zalicza się również rodzeństwo.

Takie stanowisko znajdziemy też w interpretacjach indywidualnych, np. nr 0114-KDIP3-2.4011.350.2023.3.MN. Potwierdzono w niej, że kobieta, która w wyniku podziału spadku po ojcu dostała części nieruchomości i samochodów ustawowo przypadające bratu, może skorzystać ze zwolnienia z PIT.

Nieodpłatne świadczenia w najbliższej rodzinie, np. między siostrą a bratem, są zwolnione z PIT.