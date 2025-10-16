W tej chwili albo płacą z własnej kieszeni, albo czasem koszty te refunduje im np. uczelnia, na której mają etat.

Tak, ale np. sędzia nie ma podstaw do wystąpienia do prezesa sądu o zwrot poniesionych kosztów za udział w posiedzeniu komisji lub zespołu problemowego, a z kolei na uczelniach też różnie z tym bywa. Wszystko zależy od finansowej kondycji danego uniwersytetu, jakie jest podejście do udziału w pracach takiego ciała np. dziekana czy osoby, która odpowiada za wydatki. Nie powinno być tak, że to uczelnie mają ponosić te koszty, skoro to nie jest związane z ich zadaniami. Uczelnie publiczne obowiązuje przecież dyscyplina finansów publicznych i nie mogą finansować wydatków niezwiązanych z realizacją zadań uczelni. Moim zdaniem to powinno być uregulowane i to Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zwracać te wydatki.

Powiedzmy sobie szczerze – te osoby poświęcają swój prywatny czas – często bardzo dużo – i nie tylko nie mają za to wynagrodzenia, to jeszcze muszą do tego dokładać. Dla idei można coś zrobić raz czy dwa, ale nie może to być systemowe rozwiązanie. Wszyscy mamy na uwadze, aby nie generować niepotrzebnych wydatków, dlatego wiele prac odbywa się zdalnie. Czasami jednak osobisty udział w posiedzeniach plenarnych jest niezbędny. Eksperci wówczas przyjeżdżają do Warszawy z Gdańska, Poznania czy Krakowa. To, że nie mają nawet zwrotu kosztów podróży, jest bulwersujące. Państwo już i tak korzysta z ich darmowej pracy, nie widzę więc powodu, by chociaż nie zwracać im udokumentowanych kosztów przejazdów. Przecież to nie są nawet promile w wydatkach państwa.

Wygląda na to, że przywileje wprowadzone rozporządzeniem dla niektórych członków komisji są nie tylko niesprawiedliwe względem pozostałych jej członków będących sędziami SN, prokuratorami czy akademikami, ale w zestawieniu z ekspertami z zespołów problemowych ich wprowadzenie jest wręcz nieprzyzwoite?

To retoryczne pytanie. Państwo chce zupełnie za darmo korzystać z pracy wysokiej klasy specjalistów, której wykonanie – jeśli by je zlecić zewnętrznym kancelariom prawnym – kosztowałoby grube dziesiątki tysięcy złotych. I nie dość, że korzysta z ich wiedzy, kompetencji i umiejętności zupełnie bezpłatnie, nie zwracając im nawet ponoszonych kosztów, to jeszcze wprowadza się przywileje nie tam, gdzie to byłoby wskazane. Nie jest to przyzwoite. To jest coś, co podważa zaufanie do państwa.

Czy zatem ta kwestia nie powinna być uregulowana?

Jak najbardziej. Tak naprawdę potrzebna jest w ogóle ustawa o komisjach kodyfikacyjnych, która uregulowałaby szereg kwestii związanych z jej pracami. Proszę zwrócić uwagę, że komisje kodyfikacyjne nie są uwzględnione w ogóle w rozporządzeniu o pracach Rady Ministrów określającym procedurę legislacyjną.

Pomijając komisję ustrojową, ale jeśli takie ciała jak komisja kodyfikacyjna prawa karnego czy cywilnego mają być strażnikami spójności systemu prawnego, dbać o wysoką jakość stanowionego prawa, to nie tylko ich projekty, ale także ich status w procesie legislacyjnym powinien być uregulowany na poziomie ustawowym. To gwarantowałoby zarówno pewną niezależność komisji, ale także określałoby jej status w procesie legislacyjnym.