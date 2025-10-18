Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Kreml chce, by Musk zbudował tunel z Alaski do Syberii. Trump: Ciekawy pomysł

Prezydent Donald Trump uważa, że rosyjska propozycja, by Elon Musk i jego firma zajmująca się budową tuneli — The Boring Company — zbudowali podmorski tunel kolejowy przez Cieśninę Beringa, jest interesująca i że warto się nad nią zastanowić.

Publikacja: 18.10.2025 11:36

Prezydent USA Donald Trump trzyma zdjęcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, przemawi

Prezydent USA Donald Trump trzyma zdjęcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, przemawiając w Gabinecie Owalnym Białego Domu w Waszyngtonie

Foto: Annabelle Gordon/UPI/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były reakcje prezydenta Donalda Trumpa na propozycję budowy podmorskiego tunelu między Alaską a Syberią?
  • W jaki sposób Moskwa planuje finansować projekt tunelu łączącego Rosję i USA?
  • Jakie są aktualne problemy i doświadczenia The Boring Company związane z innymi projektami tunelowymi?
  • Jakie są powiązania Elona Muska i jego firm z Rosją oraz wpływy polityczne na jego decyzje biznesowe?

– To interesujący pomysł – powiedział Trump, zapytany o proponowany tunel z Rosji do Alaski. – Musimy się nad tym zastanowić. Nie słyszałem wcześniej o tym projekcie – dodał prezydent USA.

Moskwa chce sfinansować tunel między Rosją a Alaską

Kiriłł Dmitriew, szef rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i przedstawiciel ds. inwestycji prezydenta Rosji Władimira Putina, zasugerował w postach na platformie społecznościowej X (należącej do Muska), że projekt byłby częściowo finansowany przez Moskwę.

Czytaj więcej

Elon Musk obserwuje platformę startową w Starbase
Globalne Interesy
Elon Musk zbuduje miasto w prawicowym Teksasie. Przenosi tu spółki i fabryki

Dmitriew stwierdził, że miałby to być „łącznik o długości 70 mil, czyli niemal 115 km, symbolizujący jedność”. Jak dodał, budowa takiego tunelu kosztowałaby około 65 mld dolarów, jednak dzięki technologii The Boring Company koszty można by obniżyć do 8 mld dolarów, a całość zakończyć w ciągu ośmiu lat. – Zbudujmy wspólnie przyszłość! – napisał Dmitriew.

Reklama
Reklama

Putin zaproponował Trumpowi budowę tunelu pod Cieśniną Beringa

Propozycja budowy tunelu łączącego Syberię z Alaską pojawiła się po rozmowie telefonicznej Putina z Trumpem w czwartek, podczas której zaplanowano omówienie możliwych sposobów zakończenia wojny w Ukrainie – informuje CNBC.

Trump poinformował, że obecny sekretarz stanu Marco Rubio oraz inni wysocy rangą doradcy spotkają się w przyszłym tygodniu z rosyjską delegacją, zanim dojdzie do planowanego spotkania Trumpa i Putina w Budapeszcie na Węgrzech.

Budowa podmorskiego tunelu w Cieśninie Beringa wymagałaby, by The Boring Company prowadziła prace w warunkach poniżej zera, w regionie pozbawionym infrastruktury i narażonym na częste, silne trzęsienia ziemi.

Tymczasem firma Muska nie ma doświadczenia w pracy w takich warunkach. Dotychczasowe projekty tunelowe realizowała w gorących, suchych rejonach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i zapleczem technicznym.

The Boring Company ma kłopoty w Nevadzie

Jak podał portal ProPublica, The Boring Company została niedawno ukarana grzywną przez organy ochrony środowiska w stanie Nevada za „nadzwyczajną liczbę naruszeń”. Zgodnie z dokumentami publicznymi naruszenia te obejmowały m.in. prowadzenie wykopów bez zezwoleń, odprowadzanie nieoczyszczonej wody na ulice oraz rozlewanie odpadów z ciężarówek.

Czytaj więcej

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Elon Musk chce być Bogiem. I ma na to pieniądze
Biznes
Prof. Andrzej K. Koźmiński: Elon Musk chce być Bogiem. I ma na to pieniądze
Reklama
Reklama

Obecnie firma realizuje projekt tunelu o długości 10 mil, łączącego centrum Nashville w stanie Tennessee z lokalnym lotniskiem – nazwanego Music City Loop. Mieszkańcy protestowali m.in. z powodu braku odpowiedniego planowania przed zatwierdzeniem inwestycji w mieście podatnym na powodzie.

Bliskie relacje Elona Muska z Władimirem Putinem

Firma Muska – Tesla – utrzymuje powiązania w łańcuchu dostaw z Rosją, a sam Musk w ostatnich latach kilkakrotnie rozmawiał z Putinem na inne tematy – przypomina CNBC.

Jak wcześniej informowała stacja, Tesla kupowała aluminium za miliony euro od firmy Rusal, założonej przez objętego sankcjami rosyjskiego oligarchę Olega Deripaskę.

Czytaj więcej

Administrator NASA Bill Nelson wezwał do wszczęcia dochodzenia w sprawie kontaktów Muska z Putinem
Biznes
Szef NASA wzywa do wszczęcia dochodzenia w sprawie kontaktów Muska z Putinem

Według dziennika „The Wall Street Journal”, Musk już w 2022 roku prowadził potajemne rozmowy z Putinem. Putin miał wywierać presję na Muska, by ten wstrzymał działanie systemu satelitarnego internetu Starlink na Tajwanie – na prośbę chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, donosił WSJ.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Władimir Putin Donald Trump Elon Musk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były reakcje prezydenta Donalda Trumpa na propozycję budowy podmorskiego tunelu między Alaską a Syberią?
  • W jaki sposób Moskwa planuje finansować projekt tunelu łączącego Rosję i USA?
  • Jakie są aktualne problemy i doświadczenia The Boring Company związane z innymi projektami tunelowymi?
  • Jakie są powiązania Elona Muska i jego firm z Rosją oraz wpływy polityczne na jego decyzje biznesowe?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

– To interesujący pomysł – powiedział Trump, zapytany o proponowany tunel z Rosji do Alaski. – Musimy się nad tym zastanowić. Nie słyszałem wcześniej o tym projekcie – dodał prezydent USA.

Moskwa chce sfinansować tunel między Rosją a Alaską

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W ubiegłym roku po polskich torach przewieziono 223,5 mln t różnego rodzaju ładunków. To najmniej od
Transport
Rośnie konkurencja na rynku kolejowym
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Departament Transportu USA (DOT) zapowiada wprowadzenie nowych przepisów dla linii lotniczych
Transport
Wojna handlowa USA-Chiny: Donald Trump bierze się za lotnictwo
Unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych do poprawki
Transport
Unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych do poprawki
PKP Intercity zapowiada więcej pociągów i krótsze czasy przejazdów
Transport
PKP Intercity zapowiada więcej pociągów i krótsze czasy przejazdów
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Airbus A321 linii Wizz Air
Transport
Wizz Air rozpycha się na polskim rynku. Nowe samoloty nowe kierunki
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie