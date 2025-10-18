Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były reakcje prezydenta Donalda Trumpa na propozycję budowy podmorskiego tunelu między Alaską a Syberią?

W jaki sposób Moskwa planuje finansować projekt tunelu łączącego Rosję i USA?

Jakie są aktualne problemy i doświadczenia The Boring Company związane z innymi projektami tunelowymi?

Jakie są powiązania Elona Muska i jego firm z Rosją oraz wpływy polityczne na jego decyzje biznesowe?

– To interesujący pomysł – powiedział Trump, zapytany o proponowany tunel z Rosji do Alaski. – Musimy się nad tym zastanowić. Nie słyszałem wcześniej o tym projekcie – dodał prezydent USA.

Moskwa chce sfinansować tunel między Rosją a Alaską

Kiriłł Dmitriew, szef rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i przedstawiciel ds. inwestycji prezydenta Rosji Władimira Putina, zasugerował w postach na platformie społecznościowej X (należącej do Muska), że projekt byłby częściowo finansowany przez Moskwę.

Dmitriew stwierdził, że miałby to być „łącznik o długości 70 mil, czyli niemal 115 km, symbolizujący jedność”. Jak dodał, budowa takiego tunelu kosztowałaby około 65 mld dolarów, jednak dzięki technologii The Boring Company koszty można by obniżyć do 8 mld dolarów, a całość zakończyć w ciągu ośmiu lat. – Zbudujmy wspólnie przyszłość! – napisał Dmitriew.