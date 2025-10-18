Aktualizacja: 18.10.2025 13:08 Publikacja: 18.10.2025 11:36
Prezydent USA Donald Trump trzyma zdjęcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, przemawiając w Gabinecie Owalnym Białego Domu w Waszyngtonie
Foto: Annabelle Gordon/UPI/Bloomberg
– To interesujący pomysł – powiedział Trump, zapytany o proponowany tunel z Rosji do Alaski. – Musimy się nad tym zastanowić. Nie słyszałem wcześniej o tym projekcie – dodał prezydent USA.
Kiriłł Dmitriew, szef rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i przedstawiciel ds. inwestycji prezydenta Rosji Władimira Putina, zasugerował w postach na platformie społecznościowej X (należącej do Muska), że projekt byłby częściowo finansowany przez Moskwę.
Czytaj więcej
Najbogatszy człowiek na świecie próbuje przekształcić bazę kosmiczną Starbase w Teksasie w miasto...
Dmitriew stwierdził, że miałby to być „łącznik o długości 70 mil, czyli niemal 115 km, symbolizujący jedność”. Jak dodał, budowa takiego tunelu kosztowałaby około 65 mld dolarów, jednak dzięki technologii The Boring Company koszty można by obniżyć do 8 mld dolarów, a całość zakończyć w ciągu ośmiu lat. – Zbudujmy wspólnie przyszłość! – napisał Dmitriew.
Propozycja budowy tunelu łączącego Syberię z Alaską pojawiła się po rozmowie telefonicznej Putina z Trumpem w czwartek, podczas której zaplanowano omówienie możliwych sposobów zakończenia wojny w Ukrainie – informuje CNBC.
Trump poinformował, że obecny sekretarz stanu Marco Rubio oraz inni wysocy rangą doradcy spotkają się w przyszłym tygodniu z rosyjską delegacją, zanim dojdzie do planowanego spotkania Trumpa i Putina w Budapeszcie na Węgrzech.
Budowa podmorskiego tunelu w Cieśninie Beringa wymagałaby, by The Boring Company prowadziła prace w warunkach poniżej zera, w regionie pozbawionym infrastruktury i narażonym na częste, silne trzęsienia ziemi.
Tymczasem firma Muska nie ma doświadczenia w pracy w takich warunkach. Dotychczasowe projekty tunelowe realizowała w gorących, suchych rejonach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i zapleczem technicznym.
Jak podał portal ProPublica, The Boring Company została niedawno ukarana grzywną przez organy ochrony środowiska w stanie Nevada za „nadzwyczajną liczbę naruszeń”. Zgodnie z dokumentami publicznymi naruszenia te obejmowały m.in. prowadzenie wykopów bez zezwoleń, odprowadzanie nieoczyszczonej wody na ulice oraz rozlewanie odpadów z ciężarówek.
Czytaj więcej
O rosnącej biedzie i majątkach miliarderów w Stanach Zjednoczonych. O złości przedmieść i strachu...
Obecnie firma realizuje projekt tunelu o długości 10 mil, łączącego centrum Nashville w stanie Tennessee z lokalnym lotniskiem – nazwanego Music City Loop. Mieszkańcy protestowali m.in. z powodu braku odpowiedniego planowania przed zatwierdzeniem inwestycji w mieście podatnym na powodzie.
Firma Muska – Tesla – utrzymuje powiązania w łańcuchu dostaw z Rosją, a sam Musk w ostatnich latach kilkakrotnie rozmawiał z Putinem na inne tematy – przypomina CNBC.
Jak wcześniej informowała stacja, Tesla kupowała aluminium za miliony euro od firmy Rusal, założonej przez objętego sankcjami rosyjskiego oligarchę Olega Deripaskę.
Czytaj więcej
Administrator NASA Bill Nelson wezwał do wszczęcia dochodzenia w sprawie artykułu „Wall Street Jo...
Według dziennika „The Wall Street Journal”, Musk już w 2022 roku prowadził potajemne rozmowy z Putinem. Putin miał wywierać presję na Muska, by ten wstrzymał działanie systemu satelitarnego internetu Starlink na Tajwanie – na prośbę chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, donosił WSJ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– To interesujący pomysł – powiedział Trump, zapytany o proponowany tunel z Rosji do Alaski. – Musimy się nad tym zastanowić. Nie słyszałem wcześniej o tym projekcie – dodał prezydent USA.
To efekt m.in. spadających przewozów towarowych po polskich torach. Maleje popyt w Europie Zachodniej, trwa wojn...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Amerykanie są o krok od wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym USA-Chiny. A Donald Trump otwarcie mówi o bli...
Obecne tempo sprzedaży e-aut jest dalekie od unijnego celu. Producenci wycofują elektryczne modele.
PKP Intercity poprawia ofertę, bo w nowym rozkładzie jazdy na 2026 r. może zacząć tracić pasażerów na rzecz groź...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Kilkanaście nowych połączeń od przyszłego roku ogłosił prezes Wizz Air na lotniskach w Gdańsku i Wrocławiu. Wę...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas