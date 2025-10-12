Transmisja meczu Litwa-Polska zakłócona? „Obca ingerencja”

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 od dwóch zwycięstw – najpierw pokonała 1:0 Litwę, a następnie 2:0 Maltę. Później przegrała jednak z Finlandią (1:2). Po tym, jak ze stanowiska trenera reprezentacji ustąpił Michał Probierz i zastąpił go Jan Urban, doszło jednak do remisu 1:1 z Holandią i zwycięstwa 3:1 z Finlandią. O godzinie 20.45 w niedzielę rozpoczął się szósty mecz w ramach eliminacji do MŚ, w którym rywalem Polski jest Litwa.

Okazuje się, że kibice reprezentacji mogą zostać zaskoczeni podczas oglądania meczu – w sieci pojawiły się bowiem doniesienia o możliwych zakłóceniach w transmisji.

TVP o zakłóceniach meczu Polska–Litwa

„Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa – Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji” – poinformowało w mediach społecznościowych TVP Info.