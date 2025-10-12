Transmisja meczu Litwa-Polska zakłócona? „Obca ingerencja”

Aktualizacja: 12.10.2025 21:44 Publikacja: 12.10.2025 21:31
Litwin Gvidas Gineitis i Bartosz Slisz z Polski w meczu eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata 2026 w Kownie.
Foto: PAP/Piotr Nowak
Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 od dwóch zwycięstw – najpierw pokonała 1:0 Litwę, a następnie 2:0 Maltę. Później przegrała jednak z Finlandią (1:2). Po tym, jak ze stanowiska trenera reprezentacji ustąpił Michał Probierz i zastąpił go Jan Urban, doszło jednak do remisu 1:1 z Holandią i zwycięstwa 3:1 z Finlandią. O godzinie 20.45 w niedzielę rozpoczął się szósty mecz w ramach eliminacji do MŚ, w którym rywalem Polski jest Litwa.
Okazuje się, że kibice reprezentacji mogą zostać zaskoczeni podczas oglądania meczu – w sieci pojawiły się bowiem doniesienia o możliwych zakłóceniach w transmisji.
Czytaj więcej
Polska ma lepszych piłkarzy, ale to nie gwarantuje, że przyjedzie i zabierze trzy punkty. Będziem...
„Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa – Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji” – poinformowało w mediach społecznościowych TVP Info.
Czytaj więcej
Do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku pozostało jeszcze osiem miesięcy, ale znamy coraz...
Podczas pierwszej połowy meczu Litwy z Polską jeden z kibiców w sektorze gospodarzy potrzebował pomocy – podaje TVP Sport. Służby natychmiast przystąpiły do działania i rozpoczęto akcję reanimacyjną.
Mecz nie został przerwany – spotkanie było kontynuowane, a w trakcie reanimacji Polska zdobyła gola.
Około 26. minuty meczu akcja się zakończyła, a ratownicy wynieśli reanimowanego kibica ze stadionu.
Podczas meczu przeciwko Litwie w bramce gra Łukasz Skorupski. Linię obrony tworzą zaś: Matty Cash, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior oraz Michał Skóraś. Przed nimi grają Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński i Jakub Kamiński, a w ataku – Robert Lewandowski.
Obecnie Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie z dziesięcioma punktami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 od dwóch zwycięstw – najpierw pokonała 1:0 Litwę, a następnie 2:0 Maltę. Później przegrała jednak z Finlandią (1:2). Po tym, jak ze stanowiska trenera reprezentacji ustąpił Michał Probierz i zastąpił go Jan Urban, doszło jednak do remisu 1:1 z Holandią i zwycięstwa 3:1 z Finlandią. O godzinie 20.45 w niedzielę rozpoczął się szósty mecz w ramach eliminacji do MŚ, w którym rywalem Polski jest Litwa.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Pasażerowie linii Ryanair zostali ewakuowani z samolotu, który miał wylecieć z lotniska Kraków Airport.
Są przepisy umożliwiające walkę z hejtem i przemocą rówieśniczą w szkole, ale zbyt rzadko się z nich korzysta –...
Zmarł Mirosław Chojecki, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL, współorganizator Niezależnej Oficyny...
Tym, którzy wyrastają w środowisku niosącym na swoich barkach wielopokoleniową traumę, trudniej jest mówić o prz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas