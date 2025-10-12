Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Transmisja meczu Litwa-Polska zakłócona? „Obca ingerencja”

Operator satelitarny Eutelsat poinformował, że transmisja meczu Polska-Litwa – odbywającego się w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata – może zostać zakłócona. Jaki jest powód?

Aktualizacja: 12.10.2025 21:44 Publikacja: 12.10.2025 21:31

Litwin Gvidas Gineitis i Bartosz Slisz z Polski w meczu eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata

Litwin Gvidas Gineitis i Bartosz Slisz z Polski w meczu eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata 2026 w Kownie.

Foto: PAP/Piotr Nowak

Ada Michalak, Magdalena Zapart

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 od dwóch zwycięstw – najpierw pokonała 1:0 Litwę, a następnie 2:0 Maltę. Później przegrała jednak z Finlandią (1:2). Po tym, jak ze stanowiska trenera reprezentacji ustąpił Michał Probierz i zastąpił go Jan Urban, doszło jednak do remisu 1:1 z Holandią i zwycięstwa 3:1 z Finlandią. O godzinie 20.45 w niedzielę rozpoczął się szósty mecz w ramach eliminacji do MŚ, w którym rywalem Polski jest Litwa. 

Okazuje się, że kibice reprezentacji mogą zostać zaskoczeni podczas oglądania meczu – w sieci pojawiły się bowiem doniesienia o możliwych zakłóceniach w transmisji. 

Czytaj więcej

Edgaras Jankauskas
Piłka nożna
Selekcjoner Litwy Edgaras Jankauskas dla „Rzeczpospolitej”: Wierzę, że możemy wygrać z Polską

TVP o zakłóceniach meczu Polska–Litwa

„Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa – Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji” – poinformowało w mediach społecznościowych TVP Info.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent FIFA Gianni Infantino i trofeum zwycięzcy Mistrzostw Świata FIFA 2026
Piłka nożna
Gra o mundial. Kto jest już pewny udziału, a kto może awansować jeszcze w październiku

Incydent podczas meczu Polska-Litwa

Podczas pierwszej połowy meczu Litwy z Polską jeden z kibiców w sektorze gospodarzy potrzebował pomocy – podaje TVP Sport. Służby natychmiast przystąpiły do działania i rozpoczęto akcję reanimacyjną.

Mecz nie został przerwany – spotkanie było kontynuowane, a w trakcie reanimacji Polska zdobyła gola.

Około 26. minuty meczu akcja się zakończyła, a ratownicy wynieśli reanimowanego kibica ze stadionu.

Skład na mecz Polska–Litwa 

Podczas meczu przeciwko Litwie w bramce gra Łukasz Skorupski. Linię obrony tworzą zaś: Matty Cash, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior oraz Michał Skóraś. Przed nimi grają Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński i Jakub Kamiński, a w ataku – Robert Lewandowski. 

Obecnie Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie z dziesięcioma punktami. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Miejsca Regiony Europa Litwa sport reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 od dwóch zwycięstw – najpierw pokonała 1:0 Litwę, a następnie 2:0 Maltę. Później przegrała jednak z Finlandią (1:2). Po tym, jak ze stanowiska trenera reprezentacji ustąpił Michał Probierz i zastąpił go Jan Urban, doszło jednak do remisu 1:1 z Holandią i zwycięstwa 3:1 z Finlandią. O godzinie 20.45 w niedzielę rozpoczął się szósty mecz w ramach eliminacji do MŚ, w którym rywalem Polski jest Litwa. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Samolot linii Ryanair na lotnisku Kraków-Balice
Społeczeństwo
Ewakuacja pasażerów z samolotu na lotnisku Kraków-Balice
Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Społeczeństwo
Wiceszefowa MEN: Dorośli często lekceważą problem hejtu. To może skończyć się tragicznie
Mirosław Chojecki
Społeczeństwo
Nie żyje Mirosław Chojecki, członek KOR, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL
Janusz Durdziński oprowadza uczniów po nieczynnym cmentarzu ewangelickim
Społeczeństwo
Lekcja historii na cmentarzu. Rybnik i Racibórz uczą o tolerancji
Reklama
Reklama
e-Wydanie