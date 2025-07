Tak kształtował się rzeczywisty kurs dolara między 2000 a 2023 rokiem Foto: PAP

Sąd Najwyższy jest wypróbowanym sojusznikiem Donalda Trumpa w umacnianiu władzy prezydenta

W trakcie minionych sześciu miesięcy Trump już wielokrotnie pokazał, że jest w stanie skutecznie złamać obowiązujące prawo. Mechanizm zawsze był ten sam: odwołanie do Sądu Najwyższego, gdzie stosunkiem 6 do 3 popierają prezydenta przychylni mu sędziowie.

Sprawa Powella jest jednak bardziej złożona. Stany Zjednoczone są zadłużone po uszy. Zobowiązania kraju wynoszą już 37 bilionów dolarów, jakieś 121 proc. PKB. W Unii Europejskiej tylko Grecja i Włochy mają relatywnie większe obciążenia. Niedawno przyjęta ustawa o finansach publicznych, Big Beautiful Bill, poprzez masowe cięcia podatków zwiększy ten dług o przynajmniej trzy biliony dolarów w perspektywie kolejnych 10 lat. To wszystko powoduje, że narasta ryzyko wpadnięcia Stanów Zjednoczonych w pętlę zadłużenia. Już teraz każdego roku Waszyngton musi przeznaczyć przynajmniej bilion dolarów na obsługę długu. To więcej, niż wynoszą roczne wydatki kraju na obronę. Jeśli jednak z powodu obaw o wzrost inflacji inwestorzy będą domagali się coraz większej premii za zakup amerykańskiego długu, te nakłady mogą gwałtownie wzrosnąć. A nawet wymknąć się spod kontroli. To z tego głównie powodu wielu w otoczeniu Trumpa stara się przekonać prezydenta, aby nie zmieniał prezesa Rezerwy Federalnej.

Ale już same komentarze Białego Domu w tej sprawie są potencjalnie mocno szkodliwe. Wskazują bowiem, że nawet jeśli Powell dotrwa do końca swojej kadencji, to na jego następcę amerykański przywódca mianuje osobę skłonną wykonywać jego polecenia. Zamiast dbać o siłę dolara, będzie promować niską cenę pieniądza i przynajmniej czasowo szybszy wzrost gospodarczy.