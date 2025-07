„Co się dzieje z moimi ‚chłopakami’ i – w niektórych przypadkach – ‚dziewczynami’? Wszyscy atakują Prokurator Generalną Pam Bondi, która wykonuje FANTASTYCZNĄ ROBOTĘ! Jesteśmy jedną Drużyną, MAGA, i nie podoba mi się to, co się dzieje. Mamy PERFEKCYJNĄ Administrację, O KTÓREJ MÓWI CAŁY ŚWIAT, a ‚samolubni ludzie’ próbują jej zaszkodzić – wszystko przez faceta, który nigdy nie umrze, Jeffreya Epsteina. Od lat to wciąż Epstein, w kółko i bez końca” – zaznaczył Trump we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social. „Dlaczego promujemy dokumenty napisane przez Obamę, Krzywą Hillary, Comeya, Brennana i przegranych oraz przestępców z Administracji Bidena, którzy oszukali świat oszustwem ‚Rosja, Rosja, Rosja’, 51 ‚agentów wywiadu’, ‚LAPTOPY Z PIEKŁA RODEM’ i więcej? To oni stworzyli te ‚Akta Epsteina’, tak samo jak wcześniej spreparowali FAŁSZYWE dossier Hillary Clinton/Christophera Steele’a, którego użyli przeciwko mnie – a teraz moi tzw. ‚przyjaciele’ idealnie grają w ich grę” – dodał. „Dlaczego ci Radykalni Lewacy nie ujawnili Akt Epsteina wcześniej? Gdyby było tam COŚ, co mogłoby zaszkodzić Ruchowi MAGA, to dlaczego tego nie użyli? Oni nawet nie zrezygnowali z dokumentów dotyczących Johna F. Kennedy’ego czy Martina Luthera Kinga Jr.” – zaznaczył prezydent USA.

Dla wielu osób – w tym tych należących do ruchu MAGA – wpis był próbą wyciszenia tematu. – Myślę że ci ludzie – i nie wiem, z jakich powodów – nie mówią nam prawdy o Epsteinie – stwierdził Brandon Tatum, popularny prawicowy podcaster. – Ten facet był zamieszany w coś złowrogiego, co obciąża wielu ludzi. I mam podejrzenie, że wielu z tych ludzi to nasi sojusznicy – osoby, z którymi nie chcemy mieć złych relacji – dodał.

Jak zauważają amerykańskie media, w swoim wpisie na Truth Social Trump nie tylko pomniejszył znaczenie dokumentów Epsteina, ale również bronił Bondi, co stoi w całkowitej sprzeczności z nastrojami panującymi wśród zwolenników MAGA. „Sprawa ta może okazać się jednym z najpoważniejszych testów lojalności dla ruchu MAGA – i dla samego Trumpa. Dotychczasowe wsparcie może – w obliczu tej afery – przerodzić się w otwarty bunt” – pisze portal NBC News.

Trump znał Epsteina w latach 90. i na początku lat 2000. Podczas procesu Ghislaine Maxwell – współpracowniczki finansisty – w 2021 roku, jego długoletni pilot, Lawrence Visoski, zeznał, że Trump wielokrotnie latał prywatnym samolotem Epsteina. Prezydent USA zaprzeczył wówczas, jakoby kiedykolwiek był na pokładzie tego samolotu.