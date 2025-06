– Bazując na tym, spodziewałbym się, że ogólnie marże brutto ze sprzedaży w 2025 r. będą stabilne rok do roku z opcją do wzrostu, natomiast w 2026 r. są czynniki przemawiające za pewnym spad-kiem rok do roku. Oczywiście, jest to ogólne spojrzenie na możliwą tendencję, natomiast wyniki raportowane mogą uwzględniać specyficzne niuanse, jak miks przekazywanych mieszkań, ceny działek w poszczególnych projektach czy rozliczenia kosztów akwizycji – podsumowuje.

Jan Dziekoński, dyrektor działu badań w portalu RynekPierwotny.pl, ocenia, że jeśli chodzi o wyniki finansowe, które deweloperzy pokażą w kolejnych latach, perspektywy są dobre. W 2023 r. – kiedy sprzedawano przekazywane w tym roku lokale – koszty wykonawstwa hamowały, a ceny mieszkań rosły. W 2024 r. posucha na rynku budowlanym pozwalała deweloperom uzyskiwać dobre warunki umów z generalnymi wykonawcami, a ceny mieszkań ustabilizowały się na wysokich poziomach. Z drugiej strony koszty gruntów w latach 2023 i 2024 były wysokie.

– Jeżeli miałbym wyrokować, jak kolejne lata będą kształtowały się w wynikach finansowych, to 2025 r. prawdopodobnie będzie rokiem równie dobrym co lata 2023–2024, bo po stronie kosztów jest więcej czynników pozytywnych. Rok 2026 r. będzie pod większa presją ze względu na drogie grunty i intensywne rabatowanie cen mieszkań, które deweloperzy musieli stosować w 2024 r. i na początku 2025 r. – mówi Dziekoński.

Pojawi się presja na marże deweloperów?

Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL, komentuje, że wyniki za 2024 r. dotyczą cyklu inwestycyjnego, który w całości miał miejsce w okresie wysokiego oprocentowania kredytów dla deweloperów, przy mniejszym udziale finansowania z rachunków powierniczych z uwagi na niższą sprzedaż.

– W nadchodzących kwartałach możemy spodziewać się dalszej polaryzacji wyników finansowych deweloperów – firmy posiadające odpowiedni bank ziemi kupiony w niższych cenach oraz zdywersyfikowaną ofertę będą w stanie utrzymać zadowalającą rentowność, podczas gdy mniejsi gracze mogą doświadczyć większej presji na marże – mówi Gawrońska. – Na wynik w 2025 r. będzie miała wpływ zapewne niższa sprzedaż i utrzymujący się w szczególności w I połowie roku okres większej elastyczności cenowej deweloperów, promocji i dodatkowych benefitów dla kupujących tym bar-dziej na rynkach, na których wybór mieszkań jest szeroki – dodaje.