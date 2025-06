Foto: mat.prasowe

Drogie mieszkania w Gdańsku

– Warto zauważyć, że na podwyżkę cen w Trójmieście zapracował Gdańsk, o którym wielokrotnie pisaliśmy, że jest specyficzną metropolią. Ze względu na jej atrakcyjność turystyczną powstaje tu dużo drogich mieszkań w budynkach ulokowanych m.in. w pobliżu Zatoki Gdańskiej oraz Śródmieścia. Akurat w lutym i maju na rynek trafiła duża pula takich mieszkań – zwraca uwagę Marek Wielgo.

Jak dodaje, z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w Warszawie (18,1 tys. zł/mkw.), gdzie średnia cena metra kwadratowego przebiła w maju symboliczny pułap 18 tys. zł, choć sama 1-proc. podwyżka zdarzyła się już w marcu. - Podobną podwyżkę, drugi miesiąc z rzędu, odnotowaliśmy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,3 tys. zł/mkw.) – wskazuje ekspert.

Analityk zauważa, że stabilizacja wróciła do Wrocławia (ok. 14,8 tys. zł/mkw.), a w Poznaniu (13,4 tys. zł/mkw.) trwa ona nieprzerwanie od lutego. - I to właśnie stolica Wielkopolski i Kraków mają dziś największe szanse na tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. – mówi Wielgo.