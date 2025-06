Młodzi komornicy na lodzie

Jednak to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Część komorników, nie chcąc czekać do końca upływu sześcioletniego terminu (przewidując np., że wtedy powstanie więcej nowych kancelarii), zdecydowało się rozpocząć pracę na własny rachunek wcześniej. Niektórzy z nich, z uwagi na trudną sytuację na rynku wierzytelności, byli zmuszeni je po kilkunastu miesiącach zamknąć. W ocenie większości sądów apelacyjnych, które rozpatrywały wnioski takich osób o ponowne powołanie na stanowisko asesora komorniczego, taki powrót jest już niemożliwy. A to oznacza, że ci, którzy, kierując się brzmieniem przepisów, zaryzykowali otwarcie własnego biznesu, byliby w lepszej sytuacji niż ci, którzy też podjęli ryzyko, ale czekania na zmianę przepisów przez ustawodawcę.