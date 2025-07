Robert Damski: O tym co spotyka komornika

Co jakiś czas słyszę pytanie: „A panu to się ta praca jeszcze nie znudziła? Przez 25 lat to już pan pewnie wszystko widział”. Otóż, jak pokazuje życie, kiedy wydaje ci się, że widziałeś już wszystko, to masz rację. Wydaje ci się.

Praca komornika sądowego fascynowała mnie, odkąd pamiętam, i pomijając dziecięce marzenia o byciu strażakiem, które, nawiasem mówiąc, w dużej mierze udało mi się również spełnić, to niemal od zawsze chciałem pracować w swoim zawodzie. Co prawda dostałem się również na aplikację sędziowską, ale finalnie wybrałem komorniczą.