Elektroniczna licytacja komornicza nieruchomości. Więcej uczestników, wyższe ceny, sprawniej i bezpiecznej

Elektroniczne licytacje funkcjonują z powodzeniem od ponad pięciu lat. Komornicy chwalą sobie tę formę sprzedaży chociażby z uwagi na to, że może wziąć w niej udział znacznie większa liczba uczestników niż w licytacji publicznej, która przeprowadzana jest w budynku sądu. To prowadzi do uzyskania wyższych cen końcowych i w konsekwencji korzyści dla wierzycieli i dłużników.

– To procedura nie tylko w pełni bezpieczna i transparentna, ale też zapewniająca możliwość wzięcia udziału w licytacji znacznie większemu kręgowi chętnych licytantów. A to umożliwia osiągnięcie większej ceny nabycia, co leży zarówno w interesie wierzycieli, jak i samych dłużników, którzy mogą dzięki temu ochronić większą część swojego majątku – mówił niedawno w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Krajowej Rady Komorniczej Sławomir Szynalik.

Co ważne, e-licytacje nie muszą kończyć się o wyznaczonej z góry godzinie, bowiem złożenie oferty na pięć minut przed zakończeniem aukcji powoduje jej wydłużenie o kolejne pięć minut. To zaś daje czas innym uczestnikom aukcji na reakcję i podbicie ceny. W tradycyjnych licytacjach zwycięska oferta nierzadko składana była w ostatnich sekundach bez przedłużenia trwania aukcji, co w praktyce zamyka drogę innym do przebicia oferty.

Do przeprowadzania tego typu licytacji służy portal elicytacje.komornik.pl. Do pierwszej takiej internetowej aukcji doszło 11 marca 2020 r. W marcu bieżącego roku na portalu tym aktywnych było prawie 45 tys. użytkowników. Samorząd komorników informował wtedy, że za pośrednictwem portalu sprzedano 12 413 nieruchomości w trybie zwykłym za łączną kwotę 907 mln zł. Doszło też do sprzedaży 14 123 ruchomości za łączną kwotę ponad 28 mln zł oraz 2198 nieruchomości w trybie uproszczonym za ponad 136 mln zł.

Projekt noweli k.p.c. trafił właśnie do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Na dalsze prace nad projektem rząd daje sobie jednak niewiele czasu. Rada Ministrów planuje bowiem przyjąć nowelizację jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku.