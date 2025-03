Licytacja elektroniczna ułatwia sprzedaż i pomaga komornikom

– Wprowadzenie elektronicznych licytacji było jednym z postulatów samorządu komorniczego i wprowadzenie tego rozwiązania bez wątpienia ułatwiło prowadzenie sprzedaży w drodze licytacji. Po drobnych problemach na starcie w obecnej chwili system działa bardzo dobrze i stanowi duże wsparcie dla komorników sądowych, a przede wszystkim dla potencjalnych nabywców ruchomości i nieruchomości w drodze licytacji komorniczej – mówi Adam Derda, przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi. – Z punktu widzenia stron postępowania, czyli dłużnika i wierzyciela, jest to też duże ułatwienie, skraca bowiem czas prowadzenia postępowania. Dopracowania wymagają pewne drobne kwestie techniczne, jednak samo rozwiązanie należy uznać za bardzo praktyczne.

44 068 osób tyle jest aktywnych uczestników portalu do e-licytacji

28 734 licytacji tyle nieruchomości i ruchomości sprzedano za pośrednictwem portalu do e-licytacji

Licytacja elektroniczna powinna być na pierwszym miejscu

Zdaniem komorników sytuacja dojrzała do kolejnej zmiany przepisów, w ten sposób, by e-licytacja byłą domyślną formą przeprowadzania licytacji (a nie jak obecnie na wniosek wierzyciela). Wówczas fakultatywną formą byłaby licytacja przeprowadzana w formie stacjonarnej. - System mógłby być też być wykorzystywany przez syndyków do sprzedaży w ramach postępowań upadłościowych czy w trybie ustawy o egzekucji w administracji – postuluje prezes KRK. - Czekamy też na przepisy wprowadzające w pełni elektroniczne akta egzekucyjne, które by umożliwiły przebieg całego procesu licytacji w tej formie. Dziś, po zakończeniu przetargu, sąd dostaje wydruk z systemu oraz papierowe akta, na podstawie których wydaje postanowienia o udzieleniu przybicia i przysądzenia własności – dodaje Sławomir Szynalik.