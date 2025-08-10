Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, coraz więcej miast stosuje maksymalną stawkę podatku od nieruchomości. Minister finansów właśnie ogłosił, jaka będzie jej wysokość w 2026 r.

Podatek od domów i mieszkań

– Dopiero pod koniec roku miliony właścicieli domów i mieszkań dostaną pismo z gminy informujące o wysokości podatku od nieruchomości w 2026 r. Jednak już teraz wiadomo, czego mogą się spodziewać – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów „w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026”. Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł, dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,73 zł do 0,77 zł za mkw.

– Dopuszczalna przyszłoroczna „waloryzacja” podatku od nieruchomości wyniesie więc ok. 5 proc. Przypomnijmy, że tegoroczna wynosiła ok. 3,5 proc., ale jeszcze rok wcześniej sięgała 15 proc. – przypomina Marek Wielgo. – Oczywiście, ma to związek z inflacją, która na szczęście zaczęła maleć.