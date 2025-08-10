Rzeczpospolita

Jaki podatek od nieruchomości w 2026 roku?

Pod koniec roku miliony właścicieli domów i mieszkań dostaną informację z gminy o wysokości podatku od nieruchomości. Już dziś wiadomo, czego się mogą spodziewać.

Publikacja: 10.08.2025 11:59

Z analiz portalu GetHome.pl wynika, że w tym roku maksymalne stawki płacą właściciele mieszkań i dom

Z analiz portalu GetHome.pl wynika, że w tym roku maksymalne stawki płacą właściciele mieszkań i domów w 14 miastach wojewódzkich

Foto: Adobe Stock

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, coraz więcej miast stosuje maksymalną stawkę podatku od nieruchomości. Minister finansów właśnie ogłosił, jaka będzie jej wysokość w 2026 r.

Podatek od domów i mieszkań

– Dopiero pod koniec roku miliony właścicieli domów i mieszkań dostaną pismo z gminy informujące o wysokości podatku od nieruchomości w 2026 r. Jednak już teraz wiadomo, czego mogą się spodziewać – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów „w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026”. Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł, dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,73 zł do 0,77 zł za mkw.

– Dopuszczalna przyszłoroczna „waloryzacja” podatku od nieruchomości wyniesie więc ok. 5 proc. Przypomnijmy, że tegoroczna wynosiła ok. 3,5 proc., ale jeszcze rok wcześniej sięgała 15 proc. – przypomina Marek Wielgo. – Oczywiście, ma to związek z inflacją, która na szczęście zaczęła maleć.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni 1 tys. mkw. może to oznaczać konieczność zapłacenia gminie podatku od nieruchomości w wysokości 1020 zł, czyli o 52 zł więcej niż w tym roku.

Foto: mat.prasowe

Gminy mają ostatnie słowo

Marek Wielgo przypomina, że podatek od nieruchomości jest jednym z tzw. podatków lokalnych, co oznacza, że stanowi źródło dochodów gmin, a nie budżetu państwa. – To gminy mają więc ostatnie słowo w sprawie wysokości stawek. Nie wolno im tylko stosować wyższych od tych, które ogłasza minister finansów – wyjaśnia ekspert. – Jednak coraz więcej gmin podnosi je jednak do maksymalnego pułapu. Np. w 2022 r. tylko osiem z 18 miast wojewódzkich stosowało najwyższą możliwą stawkę podatku od mieszkań i domów, a dziewięć – od działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Z analiz portalu GetHome.pl wynika, że w tym roku maksymalne stawki płacą właściciele mieszkań i domów w 14 miastach wojewódzkich. W pozostałych czterech (Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Opolu) płacą mniej. – Jednak nie wiadomo, czy tak będzie także w przyszłym roku. W najbliższych miesiącach radni będą podejmowali uchwały w sprawie wysokości stawek. Nie można wykluczyć, że w miastach, w których są one niższe od maksymalnych, podwyżki będą wyższe od zakładanych 5 proc. – mówi Marek Wielgo.

Jak dodaje, gminy potrzebują pieniędzy na zaspokojenie rosnących potrzeb. – Radni mogą wyjść z założenia, że kilkadziesiąt złotych podwyżki nie spowoduje wyrwy w budżetach domowych mieszkańców. Problem w tym, że dokręcaniu śruby fiskalnej towarzyszą lawinowo rosnące wydatki związane z utrzymaniem mieszkań lub domów – zaznacza.

Foto: mat.prasowe

Oczywiście w każdym przypadku koszty są inne. – Niemniej najpewniej każdy odczuwa ich wzrost w budżecie domowym. GUS podał właśnie, że w pierwszym półroczu tego roku opłaty za mieszkanie, w tym opłaty za media były o 10,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Tempo wzrostu jest więc wyższe od wskaźnika inflacji, który GUS oszacował na 4,5 proc. – podaje. – Najbardziej dotkliwe dla kieszeni właścicieli mieszkań i najemców były podwyżki cen gazu (24,6 proc.), prądu (19,6 proc.) i innych nośników energii (13 proc.). Koszty zaopatrzenia w wodę i wywóz śmieci wzrosły średnio o 10,9 proc., a ścieki – o 8,9 proc. Tylko podwyżka opłat za energię cieplną (3,6 proc.) i opłaty na rzecz właścicieli (4,4 proc.) były w pierwszym półroczu niższa od wskaźnika inflacji.

Źródło: rp.pl

Podatki Podatki i Opłaty Lokalne Nieruchomości Mieszkania

