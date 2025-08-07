Nieruchomości jak pole minowe. "Okazja" może słono kosztować

Aktualizacja: 07.08.2025 10:30 Publikacja: 07.08.2025 09:49
Tomasz Woźniak, prawnik agencji Freedom Nieruchomości
Foto: mat.prasowe
Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Niezależnie od tego, czy planujemy zakup mieszkania, domu czy działki, transakcja wiąże się z ryzykiem – prawnym, finansowym, technicznym. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu, aby bezpiecznie przejść przez zakup nieruchomości.
W pierwszej kolejności powinniśmy określić nasze potrzeby i możliwości finansowe. Oszacujmy, ile możemy przeznaczyć na zakup nieruchomości, uwzględniając koszty notarialne, podatki, wynagrodzenie pośrednika, ewentualne remonty i wykończenie. Jeśli zakup planujemy częściowo finansować kredytem, sprawdźmy, czy mamy zdolność kredytową, na jaką kwotę możemy liczyć.
Określmy, jaka lokalizacja nas interesuje, jakie cechy nieruchomości są dla nas ważne - np. metraż, liczba pokoi, stan techniczny, miejsce parkingowe.
Po zweryfikowaniu naszych możliwości finansowych i potrzeb, kolej na weryfikację stanu prawnego. Sprawdzamy księgę wieczystą, ewentualne obciążenia (hipoteki, służebności). Dodatkowo trzeba poprosić o akt notarialny potwierdzający prawo własności, wypis z rejestru gruntów (jeśli zakup dotyczy działki lub domu), dokumenty odbioru budynku, zaświadczenie z gminy o braku planów rewitalizacji. Upewnijmy się, że nieruchomość nie jest przedmiotem sporów prawnych, nie ma nieuregulowanych roszczeń lub innych obciążeń.
Weryfikacja stanu technicznego nieruchomości. Niestety, jest to punkt bardzo często pomijany przez klientów, którzy kierują się pozorną oszczędnością. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy inspektora budowlanego, który oceni stan techniczny nieruchomości, instalacji, dachu, fundamentów. Dokładnie sprawdzi stan okien, drzwi, instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej), stan ścian, podłóg, stropów, a także sprawdzi wilgotność pomieszczeń.
Nie można też zapomnieć o ocenie stanu technicznego budynku, klatki schodowej, piwnicy, dachu, elewacji, ale też – podwórka i terenów zielonych.
Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście sprawdzenie lokalizacji i otoczenia. Sprawdźmy dostępność komunikacji miejskiej, sklepów, szkół, przedszkoli, placówek medycznych, terenów rekreacyjnych. Zapoznajmy się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ważne, czy w okolicy planowane są inwestycje, które mogą wpłynąć na wartość nieruchomości lub otoczenie. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma uciążliwych obiektów (np. zakładów przemysłowych, ruchliwych dróg).
Ostatnim etapem są formalności i podpisanie umowy. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto skorzystać z usług prawnika lub renomowanego biura pośrednictwa nieruchomości.
Nie ufajmy wyłącznie ogłoszeniu. Sprawdzajmy dokumenty. Nie podpisujmy niczego bez dokładnej analizy i konsultacji z prawnikiem. Zachowajmy zdrowy rozsądek i cierpliwość – pośpiech to zły doradca. Zakup nieruchomości to proces wieloetapowy, wymagający skrupulatności i rozwagi. Im więcej sprawdzimy na początku, tym mniej niespodzianek czeka nas w przyszłości. Warto podejść do tego jak do inwestycji – nie tylko finansowej, ale i życiowej.
Rynek nieruchomości w Polsce, mimo rosnącego zainteresowania inwestycjami w domy, mieszkania czy działki, nadal przypomina pole minowe, szczególnie dla mniej doświadczonych nabywców.
Ryzyko związane z zakupem nieruchomości jest szczególnie duże na rynku wtórnym, gdzie mogą pojawić się problemy z dokumentacją, stanem technicznym czy też obciążeniami prawnymi. Trzeba zachować szczególną ostrożność przy zakupie nieruchomości od deweloperów, zwłaszcza w przypadku nowych inwestycji, gdzie jest ryzyko opóźnień, zmian w projekcie lub nawet bankructwa dewelopera.
Mieszkania z problemami prawnymi. Najwięcej uwagi kupujących skupia się na rynku mieszkań – zwłaszcza używanych. Choć te oferty często kuszą ceną i lokalizacją, to właśnie tu pojawia się wiele problemów natury prawnej: nieuregulowany stan własności, ukryte długi, służebności, hipoteki, roszczenia osób trzecich czy też niezgodności z księgą wieczystą. Nierzadko zdarza się też, że właściciel nie ma pełnego prawa do sprzedaży lokalu.
Domy – techniczne tykające bomby. Segment domów jednorodzinnych kusi przestrzenią i niezależnością. Ale to właśnie tu wielu nabywców wchodzi na techniczne miny. Ukryte wady konstrukcyjne, stare instalacje, nielegalne rozbudowy lub brak odbiorów technicznych to tylko część problemów. Często domy kupowane są na rynku wtórnym bez gruntownego audytu technicznego, co kończy się niemiłymi niespodziankami i kosztownymi remontami.
Działki – pozorne okazje. Najbardziej zaminowanym segmentem wydają się jednak działki. Ich atrakcyjność bywa złudna. Problemem może być brak dostępu do drogi publicznej, nieuregulowany status prawny gruntu, brak możliwości podłączenia mediów, sporne granice, konflikty z sąsiadami, a także... brak planu zagospodarowania przestrzennego. W skrajnych przypadkach kupujący nabywa ziemię, na której nie można legalnie nic wybudować.
Nie kupuj w ciemno. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto skorzystać z usług prawnika, renomowanego biura pośrednictwa nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego. Zasada ograniczonego zaufania i dokładnej weryfikacji nigdy nie traci na aktualności. Wnioski? Choć wszystkie segmenty rynku wiążą się z ryzykiem, to w mojej ocenie działki – często traktowane jako "bezpieczna inwestycja" – skrywają najwięcej niespodzianek. A na rynku nieruchomości każda z nich może słono kosztować.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Niezależnie od tego, czy planujemy zakup mieszkania, domu czy działki, transakcja wiąże się z ryzykiem – prawnym, finansowym, technicznym. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu, aby bezpiecznie przejść przez zakup nieruchomości.
Biznes traktuje flexy jako typową alternatywę dla tradycyjnych biur – mówi Mateusz Strzelecki, ekspert Walter Herz.
Zaciągać kredyt czy czekać na kolejne cięcia stóp? Pożyczka ze stałą stopą czy zmienną? Może ceny mieszkań spadn...
Ostatniego dnia urzędowania prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która znosi normatyw parkingowy w „lex dewel...
Strabag zamieni poprzemysłowy teren w hub gamingowo-technologiczny. To największa inwestycja w historii Katowic.
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas