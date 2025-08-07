Nieruchomości jak pole minowe. "Okazja" może słono kosztować

Jak się przygotować do zakupu nieruchomości? Co sprawdzić – krok po kroku? Jak zminimalizować ryzyko?

Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Niezależnie od tego, czy planujemy zakup mieszkania, domu czy działki, transakcja wiąże się z ryzykiem – prawnym, finansowym, technicznym. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu, aby bezpiecznie przejść przez zakup nieruchomości.

W pierwszej kolejności powinniśmy określić nasze potrzeby i możliwości finansowe. Oszacujmy, ile możemy przeznaczyć na zakup nieruchomości, uwzględniając koszty notarialne, podatki, wynagrodzenie pośrednika, ewentualne remonty i wykończenie. Jeśli zakup planujemy częściowo finansować kredytem, sprawdźmy, czy mamy zdolność kredytową, na jaką kwotę możemy liczyć.

Określmy, jaka lokalizacja nas interesuje, jakie cechy nieruchomości są dla nas ważne - np. metraż, liczba pokoi, stan techniczny, miejsce parkingowe.

Po zweryfikowaniu naszych możliwości finansowych i potrzeb, kolej na weryfikację stanu prawnego. Sprawdzamy księgę wieczystą, ewentualne obciążenia (hipoteki, służebności). Dodatkowo trzeba poprosić o akt notarialny potwierdzający prawo własności, wypis z rejestru gruntów (jeśli zakup dotyczy działki lub domu), dokumenty odbioru budynku, zaświadczenie z gminy o braku planów rewitalizacji. Upewnijmy się, że nieruchomość nie jest przedmiotem sporów prawnych, nie ma nieuregulowanych roszczeń lub innych obciążeń.

Weryfikacja stanu technicznego nieruchomości. Niestety, jest to punkt bardzo często pomijany przez klientów, którzy kierują się pozorną oszczędnością. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy inspektora budowlanego, który oceni stan techniczny nieruchomości, instalacji, dachu, fundamentów. Dokładnie sprawdzi stan okien, drzwi, instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej), stan ścian, podłóg, stropów, a także sprawdzi wilgotność pomieszczeń.