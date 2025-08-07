Wspólne opodatkowanie małżonków może się kojarzyć raczej z korzystną formą rozliczenia dochodów osobistych, niż z podatkiem VAT. Jednak od 3 kwietnia br. wiadomo już, że małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą, a nawet powinni występować jako jeden podatnik. Bo właśnie 3 kwietnia zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie Grzera (sygn. C-213/24). Sędziowie stwierdzili wówczas, że sprzedaż nieruchomości w okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej powinna podlegać VAT, a małżonkowie powinni występować jako jeden podatnik.

Konsekwencją rozstrzygnięcia luksemburskiego Trybunału były wydane 5 sierpnia br. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd także uznał, że małżeństwo pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej, sprzedające wspólnie nieruchomość wchodzącą w skład tej wspólności, może być uznane za jednego podatnika VAT.

Sąd: małżeństwo trzeba opodatkować VAT jak jednego podatnika

Sprawa dotyczyła podatniczki, która wraz z mężem sprzedawała działki budowlane powstałe z przekształcenia gospodarstwa rolnego. Sąd uznał, że sprzedaż powinna być opodatkowana VAT jako czynność biznesowa. Małżonkowie uzbroili te nieruchomości w media, uporządkowali je poprzez m.in. wycinkę drzew i krzewów, a także zapewnili odpowiednią reklamę wspierającą sprzedaż. Czynności te powierzyli profesjonalnemu przedsiębiorcy. W takich okolicznościach uznawanie takiej sprzedaży za biznes jest już szeroko stosowaną praktyką w ostatnich latach. W związku z tym w podobnych przypadkach transakcje sprzedaży są traktowane jako podlegające VAT.

Jednak wrocławski sąd nie kontynuował praktyki urzędów skarbowych, która sugerowała w takich przypadkach rejestrację każdego z małżonków dla celów VAT i wystawienie dwóch faktur opiewających na połowę ceny nieruchomości. Sędziowie uznali, że dla tych celów małżeństwo powinno być traktowane podobnie jak spółka cywilna, a zatem występować jako jeden podatnik VAT.