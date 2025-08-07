Aktualizacja: 07.08.2025 04:41 Publikacja: 07.08.2025 04:37
Wspólne opodatkowanie małżonków może się kojarzyć raczej z korzystną formą rozliczenia dochodów osobistych, niż z podatkiem VAT. Jednak od 3 kwietnia br. wiadomo już, że małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą, a nawet powinni występować jako jeden podatnik. Bo właśnie 3 kwietnia zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie Grzera (sygn. C-213/24). Sędziowie stwierdzili wówczas, że sprzedaż nieruchomości w okolicznościach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej powinna podlegać VAT, a małżonkowie powinni występować jako jeden podatnik.
Konsekwencją rozstrzygnięcia luksemburskiego Trybunału były wydane 5 sierpnia br. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd także uznał, że małżeństwo pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej, sprzedające wspólnie nieruchomość wchodzącą w skład tej wspólności, może być uznane za jednego podatnika VAT.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która wraz z mężem sprzedawała działki budowlane powstałe z przekształcenia gospodarstwa rolnego. Sąd uznał, że sprzedaż powinna być opodatkowana VAT jako czynność biznesowa. Małżonkowie uzbroili te nieruchomości w media, uporządkowali je poprzez m.in. wycinkę drzew i krzewów, a także zapewnili odpowiednią reklamę wspierającą sprzedaż. Czynności te powierzyli profesjonalnemu przedsiębiorcy. W takich okolicznościach uznawanie takiej sprzedaży za biznes jest już szeroko stosowaną praktyką w ostatnich latach. W związku z tym w podobnych przypadkach transakcje sprzedaży są traktowane jako podlegające VAT.
Jednak wrocławski sąd nie kontynuował praktyki urzędów skarbowych, która sugerowała w takich przypadkach rejestrację każdego z małżonków dla celów VAT i wystawienie dwóch faktur opiewających na połowę ceny nieruchomości. Sędziowie uznali, że dla tych celów małżeństwo powinno być traktowane podobnie jak spółka cywilna, a zatem występować jako jeden podatnik VAT.
Już po kwietniowym wyroku TSUE wśród ekspertów pojawiły się głosy, że podobne sytuacje wymagają nie tylko wyroków sądowych, ale jednoznacznego uregulowania w ustawie o podatku od towarów i usług. Skuteczne rozliczenie tego podatku od sprzedaży nieruchomości przez małżeństwa może bowiem napotkać przeszkody formalne. Małżeństwa nie mają przecież wspólnego numeru NIP. Może to być przeszkodą formalną w uznaniu ich za podatnika. Zapewne rozwiązaniem tego problemu byłaby wspólna rejestracja takich małżeństw na potrzeby transakcji nieruchomościowej. Jednak przepisy o VAT – w odróżnieniu od PIT – nie przewidują wprost możliwości wspólnego opodatkowania dwóch osób, choćby były małżeństwem.
Urzędnicy skarbowi, którzy będą chcieli zastosować w praktyce wyrok TSUE i ewentualne kolejne podobne wyroki polskich sądów będą mieli też inny kłopot: wobec kogo mają się dalej toczyć wszczęte już postępowania w tych sprawach. Dotychczas bowiem, skoro występowali tam dwaj podatnicy (mąż i żona), to toczyły się – formalnie rzecz biorąc – dwa oddzielne postępowania, choć dotyczące tej samej transakcji. Z wyroku TSUE wynika, że adresatem decyzji ma być jeden podatnik, jakim jest małżeństwo. Tej kwestii proceduralnej też dzisiejsze przepisy nie przewidują.
Wrocławski WSA w swoich wyrokach uchylił decyzje urzędu skarbowego w Zgorzelcu oraz Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Na razie nie opublikowano pisemnego ich uzasadnienia, które mogłoby być przynajmniej szczątkową wytyczną dla urzędów skarbowych co do tego, jak w takiej sytuacji mają w praktyce dalej prowadzić postępowania. Pole do działania ma tu natomiast minister finansów, któremu przepis art. 14a ordynacji podatkowej daje możliwość wydania interpretacji ogólnej przy uwzględnieniu orzecznictwa TSUE.
Sygnatura akt I SA/Wr 92/23, I SA/Wr 99/23
Po wyroku TSUE należy znowelizować przepisy ustawowe, tak, aby opisać wyraźnie przypadki sprzedaży nieruchomości przez małżeństwa i opodatkowanie VAT z tego tytułu. Zanim do nowelizacji dojdzie, minister finansów powinien jak najprędzej wydać interpretację ogólną, w której określiłby sposób rozliczeń podobnych transakcji w sposób najmniej uciążliwy dla sprzedawców, nabywców i urzędników skarbowych. Wydaje się logiczne, by urzędy prowadzące postępowania w takich sprawach umorzyły je w stosunku do poszczególnych małżonków i wszczęły nowe, już wobec jednego „wspólnego” podatnika, czyli małżeństwa. Wątpliwości mogą powstawać także po stronie nabywców nieruchomości. Dotychczasowa praktyka podziału wartości transakcji po połowie i wystawiania dwóch faktur nie będzie już prawidłowa, a zatem formalnie rzecz biorąc, takie faktury można uważać za niewłaściwie wystawione, choć nie powinno to raczej wpływać na odliczenie VAT przez nabywcę.
