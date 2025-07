Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku uwzględnił skargę podatnika, który spierał się z fiskusem o stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Konkretnie chodziło o regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., które wprowadziły podwyższoną 6-proc. stawkę podatku przy „hurtowym” zakupie mieszkań. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że w październiku 2022 r. podpisał z deweloperem umowę przedwstępną na wybudowanie i zakup sześciu mieszkań na jednej działce.

Umowa ich nabycia została sfinalizowana przed notariuszem na początku sierpnia 2024 r. Rejent pobrał od niego 6-proc. PCC. Podatnik miał jednak wątpliwości, czy do umowy sprzedaży sześciu lokali zawartych w 2024 r., ale w wykonaniu umowy przedwstępnej z 2022 r., powinien mieć zastosowanie znowelizowany art. 7a ust. 1 ustawy o PCC.

Jaka stawka PCC od kupna mieszkania?

Co prawda nie kwestionował, że od 1 stycznia 2024 r. sprzedaż lokali mieszkalnych, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w przypadku, w którym lokale stanowią odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, będzie podlegała opodatkowaniu 6 proc. PCC, jeśli kupujący nabywa co najmniej sześć lokali lub nabył już co najmniej pięć lokali lub udziały w nich. Opodatkowaniu podlega sprzedaż szóstego i każdego następnego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu.

Inwestor był jednak przekonany, że jeśli przed 1 stycznia 2024 r. doszło do zawarcia umowy zobowiązującej do dokonania sprzedaży mieszkań, które będą spełniały warunki z ww. art. 7a ustawy o PCC, to takie transakcje nie podlegają opodatkowaniu według nowych zasad.