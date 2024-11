● Lokale mieszkalne znajdują się w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej.

● Transakcje są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT).

Powyższe warunki mają również zastosowanie w odniesieniu do kilku osób nabywających mieszkanie na zasadzie współwłasności, o ile choć jeden z przyszłych współwłaścicieli lokalu mieszkalnego spełnia kryteria objęte 6-proc. stawką podatku.

Warto zauważyć, że przepisy nie rozróżniają, czy mieszkania pochodzą z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Można jednak przypuszczać, że w praktyce mimo wszystko regulacja ta dotyczyć będzie w przeważającej większości transakcji na rynku pierwotnym. Sytuacje, w których nabywca kupuje od jednego sprzedawcy kilka mieszkań w budynku/kach położonych na jednej nieruchomości gruntowej na rynku wtórnym, będą prawdopodobnie rzadsze.

Przypomnijmy, że bazowa stawka 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje dla umów sprzedaży, jak i umów zamiany, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności oraz darowizn, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, wynikających z przepisów prawa spółdzielczego.

W początkowych latach obowiązywania nowych przepisów dotyczących podatku PCC mogą pojawiać się pytania co do stosowania właściwej stawki podatku w przypadku lokali nabywanych na podstawie umów deweloperskich zawartych przed wejściem w życie tych zmian. Wątpliwość co do intertemporalnego zakresu zastosowania nowych przepisów rozwiewają przepisy przejściowe przewidziane w nowelizacji. Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, nowy art. 7a, wprowadzający 6 proc. stawkę podatku PCC, nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawieranych na podstawie umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, a więc przed 1 stycznia 2024 r.