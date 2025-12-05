Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Bogusław Chrabota: Goły Piłsudski, czyli wszystko staje się wszystkim

Cztery czy pięć dekad temu zwykły kicz tak łatwo nie przechodził.

Publikacja: 05.12.2025 07:20

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/Mocak

Bogusław Chrabota

Polska wywraca się po skandalu z nagim portretem Piłsudskiego z kasztanką w krakowskim MOCAK-u. Jedni wywracają się ze śmiechu, inni z oburzenia, jeszcze inni z żenady. Do których należę? Pewnie do tych ostatnich, bo „dzieło”, które spowodowało tyle zamieszania, jest dla mnie równie kiczowate, jak szczerą jest intencja autora, by przebić się do mediów.

Co to ma wspólnego ze sztuką? Coś ma, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy niedostatki warsztatowe próbuje się tłumaczyć uwagami o oryginalnym stylu czy indywidualnym spojrzeniu twórcy. Jednak prawda o „gołym Piłsudskim” jest taka, że za podobne bazgroły autor, choćby wielokrotnie nagradzany, zostałby wyrzucony na zbity pysk z warsztatu renesansowych, włoskich czy barokowych niderlandzkich mistrzów. Co więcej, ze względu na słabości formalne „dzieła” artysta nie znalazłby chwili uwagi w pracowniach bliższych nam w czasie mistrzów.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Politolog z USA: Popularność Trumpa pikuje. Czy demokraci wykorzystają szansę?
Plus Minus
Politolog z USA: Popularność Trumpa pikuje. Czy demokraci wykorzystają szansę?
Kataryna: Furtka do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Plus Minus
Kataryna: Furtka do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Donald Trump
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Problem emerytowanych zbawców narodów
Rosja nie złamie Ukrainy. W Kijowie zobaczyłem dlaczego
Plus Minus
Rosja nie złamie Ukrainy. W Kijowie zobaczyłem dlaczego
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Kard. Grzegorz Ryś wybija się na tle innych kościelnych dostojników, nie tylko inteligencją, ale i p
Plus Minus
Piotr Zaremba: Co kard. Grzegorz Ryś w Krakowie oznacza dla polskiego Kościoła
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama