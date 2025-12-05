Rzeczpospolita

Plus Minus
Trump, Halo i Potop – czwarta wojna memowa

W Polsce jesteśmy jednocześnie mocno zanurzeni w amerykańskiej kulturze internetowej, jak i całkowicie od niej oderwani. My, polscy internauci, często bierzemy udział w tym globalnym starciu żartów i szyderstw, nie do końca rozumiejąc, jaką rolę w nim odgrywamy.

Publikacja: 05.12.2025 06:00

Donald Trump jako Master Chief, bohater legendarnej serii gier „Halo”. Mem zamieszczony na platformie X na oficjalnym profilu Białego Domu w reakcji na żartobliwy post serwisu GameStop głoszący, że amerykański prezydent doprowadził do końca tzw. wojnę konsolową

Foto: white house on x

Adam Podlewski

Odległymi, ale istotnymi zakątkami internetu wstrząsnął kilka tygodni temu pewien fenomen – a zdaniem niektórych wręcz skandal. Wszystko zaczęło się od żartów dotyczących nagłej zmiany polityki koncernów Sony oraz Microsoft, które od pewnego czasu rozważały możliwość współpracy i dzielenia się grami między konsolami PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

Fenomen ten został podsumowany przez serwis GameStop, który opublikował żartobliwy post głoszący, że Donald Trump doprowadził do końca tzw. wojnę konsolową. W kontekście bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej oraz dość rozpaczliwych prób Trumpa, by doprowadzić do pokoju w Europie Wschodniej i zakończyć inwazję Rosji na Ukrainę (przy okazji zdobywając uznanie Komitetu Noblowskiego), post ten mógł się wydawać wyjątkowo absurdalny. A jednak tchnął czarnym, lecz niezwykle śmiesznym humorem.

