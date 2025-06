Accolade Industrial Fund ma tu już silną pozycję – zarządza 18 parkami przemysłowymi i ponad 1 mln mkw. powierzchni magazynowej. Teraz chcemy stworzyć nowe możliwości inwestycyjne także dla polskich inwestorów. Dołączenie Małgorzaty Sablińskiej do naszego zespołu to ważny krok w kierunku budowy profesjonalnej dystrybucji i dalszego rozwoju na polskim rynku - skomentował Tomas Hanacek, Head of Business Development, Accolade.

– Accolade Industrial Fund to jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich funduszy inwestujących w nieruchomości przemysłowe, cieszący się dużym zaufaniem inwestorów w Czechach i na Słowacji. Polska wciąż czeka na podobne możliwości inwestycyjne – jeśli pojawi się zielone światło do działania, z pewnością je wykorzystamy. Wierzę, że moje wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym pomoże w realizacji tych planów – powiedziała Małgorzata Sablińska.

W Polsce brakuje instrumentów inwestowania w nieruchomości komercyjne

O Accolade Industrial Fund rozmawialiśmy w kwietniu z Joanną Sinkiewicz, dyrektorką ds. komercjalizacji portfela Accolade.

- Jednostki Accolade Industrial Fund są sprzedawane w Czechach, na Słowacji i Malcie – to obecnie około 3,5 tys. inwestorów. Fundusz ma plany, by pojawiać się w innych krajach, na pewno bardzo przygląda się Polsce. Na razie jednak otoczenie prawne w naszym kraju temu nie sprzyja. W Czechach i na Słowacji inwestorami są głównie inwestorzy kwalifikowani, ale ich definicja jest inna niż w Polsce. W Czechach lokowanie w jednostkach uczestnictwa jest dosyć naturalne i funduszy funkcjonuje wiele, obejmujących różne branże. Mamy duży sentyment w Europie Środkowo-Wschodniej do nieruchomości, zakup mieszkania jest najprostszy, ale w pewnym momencie opcje się kończą. Dobrze, gdybyśmy mieli inne instrumenty – mówiła Sinkiewicz.