Zdaniem głównego ekonomisty PRB kampania parlamentarna w zasadzie już się zaczęła zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, więc wkrótce można się spodziewać prób realizacji przedwyborczych obietnic koalicji i prezydenta elekta. A Karol Nawrocki miał w programie m.in. 33-proc. obniżkę cen prądu, obniżenie opodatkowania rodzin i VAT-u, a także likwidację podatku Belki.

Jak zaznacza Janusz Jankowiak, prezydent nawet nie musi zgłaszać inicjatyw ustawodawczych; może się podzielić działaniami z obecną opozycją. Wtedy sam zachowa daleko idącą powściągliwość, podczas gdy większość pracy wykona opozycja, składając projekty ustaw, rujnujących finanse publiczne, które postawią rządzącą koalicję 15 października w bardzo kłopotliwym położeniu. Nie mogąc przyjąć propozycji zabójczych dla finansów publicznych, będzie ponosiła polityczny koszt swego sprzeciwu.

Zdaniem Janusza Jankowiaka w cieniu kampanii wyborczej do parlamentu prawdopodobieństwo łagodnej koabitacji koalicyjnego rządu i opozycyjnego prezydenta nie wchodzi raczej w rachubę. Jest natomiast spore ryzyko, że ich ewentualny konflikt przeniesie się na grunt relacji Polski z Unią Europejska, tym bardziej że odblokowane unijne wsparcie jest warunkowe i zależy od spełnienia określonych zobowiązań dotyczących naprawy systemu legislacyjnego.

Bez zapaści, ale wolniej

Prof. Paweł Wojciechowski, były minister finansów i b. główny ekonomista ZUS, przypomina, że – według jego obliczeń – konflikt o praworządność oznaczał w okresie ostatnich dwóch lat rządów PiS wymierny koszt około 3 tys. zł dla każdego statystycznego mieszkańca Polski. Był to koszt utraconych korzyści, których jednak całkowicie nie stracono, gdyż rząd Donalda Tuska odblokował pieniądze z KPO.

Co teraz? Zdaniem ekonomisty ponowne zablokowanie unijnych pieniędzy raczej nam nie grozi, ponieważ obecny rząd ma dużo lepsze relacje z UE niż rząd PiS. Będzie to również łagodzić negatywne skutki politycznego konfliktu z prezydentem Nawrockim, zwłaszcza gdy ten zdecyduje się na konfrontacyjną ścieżkę w ramach własnej politycznej agendy. – Jednak to niekoniecznie oznacza zapaść gospodarczą – raczej spowolnienie reform – uspokaja prof. Wojciechowski.