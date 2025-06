W I kwartale 2025 roku w Krakowie firmy wynajęły 56,6 tys. mkw. powierzchni, co oznacza wzrost o ok. 13 tys. mkw. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Nowe umowy stanowiły 53 proc. wszystkich transakcji, odnowienia kontraktów - ponad jedną trzecią, a ekspansje 13 proc. Najbardziej aktywnymi sektorami były: produkcja, która odpowiadała za prawie jedną piątą popytu oraz sektor komputerowy/hi-tech (14 proc.).

Coraz mniej wolnych biur

Wskaźnik pustostanów biurowych w Krakowie spadł w ciągu kwartału o 1,3 pkt proc., do 17,64 proc. W porównaniu z I kwartałem wskaźnik pustostanów zmalał o 2,5 pkt proc., co przekłada się na ok. 323,7 tys. mkw. dostępnej powierzchni biurowej na wynajem. Jak mówią eksperci CBRE, to pozytywny trend.

Koszty wynajmu powierzchni utrzymują się na stałym poziomie. W nowoczesnych obiektach z najlepszymi adresami czynsze wynoszą 16 – 19 euro za mkw. miesięcznie.