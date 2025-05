Memos, operator sieci elastycznych powierzchni biurowych, oferuje coworki w łódzkich budynkach Red Tower i Ogrodowa Office. W Krakowie ofertę tego operatora znajdziemy w w biurowcach Mogilska 35 i Mogilska 43. Łącznie to ponad 6 tys. mkw. powierzchni z ok. 600 stanowiskami do pracy.

Biurowce mają ekologiczne certyfikaty BREEAM.

Dla kogo elastyczne biura

- W dobie dużej niepewności makroekonomicznej i wciąż zmieniającego się rynku pracy, w tym utrzymującej się popularności pracy hybrydowej, wiele firm poszukuje rozwiązań, które zapewnią jak największą elastyczność w wynajmie biur - mówi cytowany w raporcie Andrzej Pudełko z firmy Cowork by Memos.

Jak dodaje, powierzchnie typu flex to odpowiedź na to zapotrzebowanie. - I nie chodzi tu wyłącznie o tzw. hot deski, a więc miejsca wynajmowane głównie przez klientów indywidualnych czy mikroprzedsiębiorców – zaznacza. - Z oferty biur serwisowanych – w pełni wyposażonych, z zapleczem recepcyjnym i pełną infrastrukturą technologiczną, gotowych do używania od zaraz - korzysta coraz więcej średnich i dużych firm – zwraca uwagę.