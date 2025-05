Mało nowych biur w regionach. Wynik może być najgorszy od niemal 20 lat

- W I kw. br. odnotowano porównywalną liczbę podpisanych umów najmu, choć nie zawarto żadnej transakcji na więcej niż 10 tys. mkw., co dowodzi, jak istotne dla rynku okazały się wynajmy o mniejszej skali – mówi Karol Patynowski, ekspert JLL. - Najemcy zdecydowali się na więcej ekspansji niż we wcześniejszych kwartałach, ich udział wyniósł 8 proc. popytu (w 2024 roku było to 2-5 proc.). Wraz z nowymi umowami to 51 proc. To niewątpliwie dobry prognostyk dla rynku, potwierdzający, że niektórzy pracodawcy rozważają zwiększenie wymiaru pracy w biurze – ocenia.

Udział umów najmu biur o powierzchni do 2 tys. mkw. wynosił 46 proc., metraży od 2 d0 5 tys. mkw. – 33 proc. Renegocjacje umów najmu biur o powierzchni od 2 do 5 tys. mkw. stanowiły 55 proc.

Sektor usług wspólnych w regionach

Firmy z branży IT podpisały umowy najmu łącznie ok. 31,6 tys. mkw. biur (18-proc. udział w transakcjach). Tuż za nimi znaleźli się najemcy z sektorów usług profesjonalnych (16 proc.) i produkcji (14 proc.). Jak wskazują eksperci JLL, szeroko pojęty sektor BPO/SSC, często przenikający się z firmami z branży finansowej czy IT, odpowiadał za ok. 65 proc. popytu.

Współczynnik pustostanów pod koniec I kwartału wynosił 17,5 proc. Wśród miast regionalnych najwięcej wolnych biur jest w Łodzi (22,3 proc.) i w Katowicach (21,1 proc.). W I kw. 2025 r. do grona miast ze wskaźnikiem pustostanów powyżej 20 proc. dołączył Wrocław, gdzie odnotowano jego wzrost o ponad 1 pkt proc. rocznie, do 20,4 proc.

Eksperci JLL przewidują, że współczynnik powierzchni niewynajętej w miastach regionalnych będzie rosnąć do końca tego roku, z wyjątkiem Krakowa, gdzie wskaźnik ten już teraz zaczął spadać. - Absorpcja pustostanów, zależnie od lokalizacji, może zająć najbliższe dwa do pięciu lat, przy założeniu stopniowego powrotu do biur – przewidują analitycy.