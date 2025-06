- Na rynku wtórnym duży udział mają tam mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Wzrost średniej ceny metra kwadratowego może być w dużej mierze efektem rosnącego odsetka nowych lokali, których w ostatnich latach powstawało tam bardzo dużo. W dodatku chętnie inwestowali w nie tzw. flipperzy, którzy próbują teraz sprzedać nowe mieszkania – przypomina.

Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w maju tylko w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych na rynku wtórnym poszła w górę, i to aż o 2 proc., a w Łodzi spadła o 1 proc.

W Krakowie średnia cena mkw. mieszkań z drugiej ręki zeszła poniżej pułapu 17 tys. zł (do niespełna 16,9 tys. zł/mkw.). Poziom z kwietnia utrzymała zaś we Wrocławiu (ok. 14,3 tys. zł/mkw.), Warszawie (ok. 17,8 tys. zł/m kw.), Trójmieście (ok. 15,8 tys. zł/m kw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/mkw.).

Foto: mat.prasowe

W Warszawie i Krakowie średnia cena metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki leci w dół już od roku. - W efekcie jest niższa o 5 i 4 proc., odpowiednio. W ciągu 12 miesięcy najbardziej wzrosła ona w Trójmieście i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (3 proc.). We Wrocławiu i Poznaniu jest wyższa niż przed rokiem o 2 proc., w Łodzi – o 1 proc.

Jak duży jest wybór mieszkań używanych

Po kwietniowym spadku oferty mieszkań na rynku wtórnym maj przyniósł jej stabilizację w niemal wszystkich metropoliach. - Jak wynika z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, oferta zwiększyła się tylko w Warszawie – o 2 proc. (do 19,3 tys. lokali) i w Trójmieście - o 1 proc. (do 9 tys.) – podaje ekspert Gethome.pl. - Tyle samo mieszkań co w kwietniu było na rynku wtórnym w Krakowie (9,8 tys. lokali), Wrocławiu (10,4 tys.), Łodzi (5,7 tys.), Poznaniu (4,1 tys.) i Katowicach (2,4 tys.).