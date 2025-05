W mieszkaniach można przebierać. Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w Warszawie deweloperzy oferowali w kwietniu niemal 16,9 tys. lokali, o 50 proc. więcej niż rok wcześniej. W Krakowie oferta od kwietnia ub.r. do kwietnia br. wzrosła aż o 127 proc., do niemal 11,4 tys. lokali. We Wrocławiu podaż mieszkań wzrosła w ciągu roku o 70 proc., do niespełna 11,1 tys., w Łodzi o 28 proc., do 10,1 tys. lokali. Narzekać na wybór nie mogą też kupujący nieruchomości na rynku wtórnym.

Cykliczne wahania cen nieruchomości

To dobry czas na inwestycje? Aleksander Skirmuntt, ekspert Maxon Nieruchomości, uważa, że tak. Jego zdaniem mieszkania są bardzo dobrą lokatą kapitału. – W długim okresie doskonale przechowują jego wartość. Wzrost cen nieruchomości w ciągu np. dziesięciu lat to wciąż średnio 5 proc. rocznie. Jeśli zaś nieruchomość generuje przychód, to możemy dojść do 10 proc. – szacuje Skirmuntt. Dziś, jak dodaje, za inwestycją w mieszkania przemawia m.in. duży wybór. – Możemy negocjować warunki transakcji i kupić lokal tam, gdzie będą najlepsze – mówi ekspert. Jest on przekonany, że wzrost cen to tylko kwestia czasu. – Widziałem już podwyżki w inwestycji deweloperskiej, którą analizuję – mówi.

Agnieszka Mikulska, ekspertka firmy doradczej CBRE, potwierdza: historycznie patrząc, mieszkania dobrze przechowywały wartość kapitału. – Z jednej strony pozwalają czerpać zyski z najmu, z drugiej ich wartość wyraźnie rosła w czasie, poza krótkimi okresami dekoniunktury – mówi Mikulska, podzielając opinię, że do inwestycji może zachęcać duży wybór. – Jeśli jednak korzystamy z kredytu, szacowana rentowność inwestycji może być niezadowalająca – zaznacza. – Inwestując w mieszkania, zawsze trzeba też pamiętać o kosztach ich utrzymania czy kosztach ewentualnej obsługi najmu. Trzeba też uwzględnić czas potrzebny na znalezienie nabywcy.