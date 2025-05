Ile mieszkań na wynajem ma teraz w zasobie AFI Home? O ile zasób powiększy się do końca 2025 r.? Jaki portfel chcecie stworzyć w średnim terminie?

Cały portfel inwestycyjny AFI Home w Europie Środkowo-Wschodniej liczy ponad 5,6 tys. lokali, z czego ponad połowa jest już gotowa w 14 projektach w Polsce, Czechach. Serbii i Rumunii. W drugiej połowie 2024 r. mocno zaznaczyliśmy naszą pozycję na polskim rynku. Oddaliśmy do użytku czwarty projekt w Krakowie – AFI Home Czyżewskiego, trzeci w Warszawie – AFI Home Metro Szwedzka oraz pierwszy we Wrocławiu – AFI Home Długa. Łącznie było to aż 914 wyposażonych lokali, gotowych do zamieszkania. W tym roku powiększymy ofertę o ponad pół tysiąca lokali w AFI Home Metro Zachód w Warszawie, tuż przy stacji metra w sąsiedztwie ulicy Lazurowej, gdzie już wprowadzają się pierwsi klienci. Do końca tego roku nasze portfolio w Polsce obejmie ponad 2,2 tys. gotowych apartamentów, co plasuje nas w ścisłej czołówce operatorów tego typu usług.

Strategia AFI przewiduje dalszy rozwój w segmencie PRS, a więc oczywiście przyglądamy się możliwościom realizacji nowych projektów. Polski rynek wykazuje długofalowy potencjał, a dzięki naszemu doświadczeniu i dostępowi do finansowania możemy realizować ekspansję, reagując na rosnące potrzeby mieszkaniowe.

AFI Home Metro Szwedzka Foto: Mat. prasowe

Jakie jest średnie obłożenie portfela?

W najbardziej dojrzałych inwestycjach poziom obłożenia utrzymuje się zazwyczaj na poziomie od 95 proc. do 100 proc. Nawet w lokalizacjach, gdzie pojawia się nowa konkurencja, zainteresowanie naszą ofertą pozostaje bardzo wysokie, a spadki są niewielkie i przejściowe. Również budynki, które niedawno trafiły na rynek, notują bardzo dobre wyniki i cieszą się dużym zainteresowaniem już od momentu uruchomienia oferty.

Taki poziom obłożenia to rezultat pracy i zaangażowania całego zespołu – od działów wynajmu i marketingu po zarządców, którzy na co dzień dbają o komfort mieszkańców. Mocno stawiamy na budowanie zgranej społeczności mieszkańców, np. poprzez cykliczne wydarzenia, co sprawia, że ci chętniej zostają z nami na dłużej i rekomendują nas innym.