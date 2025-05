Wysypu nowych ofert nieruchomości Łukasz Wydrowski nie odnotował. – Wśród właścicieli nie ma wielkiego entuzjazmu – ocenia. Prezes Estatic Nieruchomości przyznaje, że rynek jest w fazie stabilizacji, a w niektórych jego segmentach – lekkiej korekty. – Jeśli mamy zmiany cen, to częściej w dół niż w górę – zauważa. – Widać też coś nowego: przy rynkowej cenie decyzje o transakcji zapadają szybciej. Oferty, które kiedyś wisiały w portalach miesiącami, dziś budzą większe zainteresowanie.

Z analiz portalu Gethome.pl wynika, że przeciętne ceny lokali z drugiej ręki w Warszawie od kwietnia ub.r. do kwietnia br. spadły o 4 proc., do niespełna 17,8 tys. zł za mkw. W Krakowie mieszkania staniały o 3 proc., do 17,1 tys. zł za mkw. Tylko o 1 proc. poszły w górę przeciętne ceny lokali w Poznaniu (średnia cena mkw. w kwietniu br. to ponad 11,6 tys. zł/mkw.) i aglomeracji katowickiej (niemal 8,6 tys. zł/mkw.). W Trójmieście mieszkania z drugiej ręki podrożały przeciętnie o 2 proc., do niemal 15,8 tys. zł za mkw.

Łukasz Wydrowski zaznacza, że jedna obniżka stóp to za mało, żeby odmienić rynek. – Realne pobudzenie popytu mogłoby nastąpić dopiero przy dalszym cięciu stóp o 2–3 pkt proc., połączonym z reformą systemu kredytów hipotecznych. Prawdziwym problemem nie są dziś same stopy procentowe, ale wysokie marże banków – uważa.

Wzmożonego zainteresowania mieszkaniami nie odnotowała pośredniczka z Warszawy Joanna Lebiedź, ekspertka Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). – Kupujący są bardzo ostrożni. Od pewnego czasu ceny nieruchomości – i z rynku pierwotnego, i wtórnego – są stopniowo obniżane – akcentuje. Wielu klientów wstrzymuje się z transakcjami, licząc na jeszcze większe przeceny.

Takie informacje, jak mówi Joanna Lebiedź, niepokoją sprzedających nieruchomości. – Z decyzją o korekcie cen zwlekają tak długo, jak to możliwe – mówi ekspertka PFRN. – Mamy do czynienia z wyczekiwaniem i obserwacją rynku do granic wytrzymałości – opowiada. Dodaje, że do sprzedaży po niższej niż zakładano cenie skłania czasem sytuacja życiowa (rozwód, choroba, powiększająca się rodzina).