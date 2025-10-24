Czy IPN należy zlikwidować? – Ciekawe, że zadajemy takie pytanie w odniesieniu do instytucji, która przez lata była wzorem dla wielu państw naszej części Europy. Podkreślę: chociaż to niemiecki Instytut Gaucka powstał jako pierwszy, to polski IPN stał się wzorem, po który sięgano. Kopiowano nie tylko rozwiązania w obrębie archiwistyki, edukacji i nauki, ale w niektórych przypadkach wręcz nazwę: na Słowacji działa Instytut Pamięci Narodu, a na Ukrainie – Instytut Pamięci Narodowej. Przez pierwsze piętnaście lat nikt poważny nie podważał naukowych i edukacyjnych osiągnięć IPN. Zmieniło się to dopiero po 2017 r. i zmianach ustawowych dokonanych przez PiS. To wówczas oddzielono naukę od edukacji, czyli zrobiono to, co czyniono w czasach słusznie minionych, aby przypomnieć okoliczności powołania Instytutu Historii PAN – odpowiada dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH, w latach 2012-2016 szef pionu edukacyjnego w IPN.

Dyskusja o Instytucie każdorazowo powraca przy okazji publikacji projektu ustawy budżetowej. Na 2026 r. dla IPN zostało przewidzianych 693 mln zł (dla porównania: w 2016 r. budżet Instytutu wyniósł 269 mln zł, rok później – 289 mln zł, by jeszcze w kolejnym osiągnąć pułap blisko 400 mln zł). Czy, biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania, IPN jest nadal potrzebny? Zdaniem Zawistowskiego – tak, ale nie w takim kształcie. Co więc zdaniem historyka powinno się zmienić? Według niego zbędne są w jego strukturze piony prokuratorskie (ściganie zbrodni i lustracja), które powinny znaleźć swoje miejsce w strukturach prokuratury powszechnej.

Zawistowski zwraca uwagę również na zadania związane z upamiętnianiem rocznic i bohaterów oraz opieką nad miejscami ich spoczynku: obszar ten, zdaniem eksperta, powinien zostać uporządkowany, bo dziś dzieli je między siebie IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Funkcjonowanie pionu archiwalnego nie budzi kontrowersji. Najpoważniejsze zmiany powinny dotknąć piony naukowy i edukacyjny. W tej chwili IPN nie zatrudnia pracowników na etatach naukowych, a na etatach urzędników z zakresem obowiązków „prowadzenie badań naukowych”. To się powinno zmienić: część pracowników powinna zostać przeniesiona na etaty naukowe ze wszystkimi tego konsekwencjami: bardziej elastycznym czasem pracy, dłuższymi urlopami, ale też obowiązkiem poddawania się standardowej w świecie nauki ewaluacji dorobku – dodaje Zawistowski.

Jak IPN wywiązuje się z zadań edukacyjnych?

– Największy problem jest w obszarze edukacji. Mam wrażenie, że pod względem narzędzi dydaktycznych w IPN czas zatrzymał się w 2015 r. Ktoś może wskazać, że przecież IPN wydaje gry komputerowe. Pytanie jest, co z nimi robi. Edukacja nie polega na tworzeniu produktu, a na jego wykorzystywaniu do celów edukacyjnych. edukacyjnych. Sztandarowym produktem edukacyjnym Instytutu jest „Biuletyn IPN”. Moim zdaniem „Biuletyn” należy już wpisać na listę zabytków, bo jest znakomicie zakonserwowanym przykładem tego, w jaki sposób patrzono na edukację w końcu XX w. Wreszcie kadry: nie każdy może zajmować się edukacją. Potrzebne jest wykształcenie, doświadczenie i orientacja w narzędziach dydaktycznych – opowiada naukowiec.