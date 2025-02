Czytaj więcej Plus Minus Nowy rząd zlikwiduje IPN? Dlaczego jest to zmora budowniczych III RP? Choć prawica zrobiła bardzo dużo, by zohydzić historię, ma ona jeszcze szansę, by odegrać ważną rolę. Ale tylko wtedy, gdy dostrzegą to liberałowie. I odpowiedzą w końcu sobie na pytanie, po co ona właściwie jest.

Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje odpowiedź dla RPO

Rozporządzenie, które interesuje Biuro RPO, obowiązuje od 7 lutego 2024 roku. W datowanym na 30 stycznia 2025 roku piśmie zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk zwraca się do prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego z prośbą o wyjaśnienie, czemu służy przyjęte rozwiązanie. Pyta również o to, czy na podstawie rozporządzenia odmawiano pracownikom zgody na tzw. publikację zwartą, a jeśli tak, to ile razy i z jakich powodów. Chce się także dowiedzieć, jakie zasady obowiązują historyków, kiedy przygotowują artykuły naukowe.

– Nie znam w tej chwili przypadku odmowy zgody na publikację artykułu w periodyku wydawanym poza IPN – w centrali nigdy nie zarekomendowałem negatywnie takiego wniosku. Obecnie, w związku z zapytaniem rzecznika praw obywatelskich, przygotowane jest zestawienie, czy na podstawie zarządzenia prezesa IPN z 7 lutego 2024 roku w sprawie prowadzenia działalności wydawniczej odmawiano takich zgód w jednostkach terenowych Instytutu – komentuje dyrektor Pilarski.

Czytaj więcej Administracja państwowa Problem z apolitycznością prezesa IPN Karola Nawrockiego Jeśli Karol Nawrocki będąc szefem IPN, zdecydował się startować w wyborach i zaprzęgnie do kampanii podległą sobie instytucję, będzie działał wbrew prawu.

To czwarty wniosek, który wpłynął do Biura RPO w sprawie IPN za kadencji prezesa Nawrockiego. W styczniu opisała je „Rzeczpospolita”. Do tej pory rzecznik pytał o zasady, jakie obowiązują pracowników IPN w kontaktach z mediami i na platformach społecznościowych. Oraz o tryb wydawania zgód na podejmowanie przez nich dodatkowego zatrudnienia poza Instytutem (np. na uczelni). Ponadto przyjrzał się obawom, które wzbudziły w nich zapisy o przeniesieniu na rzecz IPN wykonywania zależnego prawa autorskiego.

– Wolność badań występuje wyłącznie na poziomie deklaratywnym, w wypowiedziach władz IPN dla mediów. Znamienne, że wysłana pracownikom IPN wiadomość o wdrożeniu „protokołu zlecenia” rozpoczęła się od zapewnienia, że nie chodzi o ograniczenie im możliwości prowadzenia samodzielnych badań naukowych – podsumowuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” historyk zatrudniony w Instytucie.