– Wypisałem właśnie urlop od 15 stycznia do 18 maja. To będzie wyjątkowy urlop. Czekam teraz na was, moi kontrkandydaci – poinformował w mediach społecznościowych Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat w wyborach prezydenckich.

Urlop prezesa IPN potrwa od 15 stycznia, czyli od dnia formalnego zarządzenia wyborów prezydenckich przez marszałka Sejmu i początku kampanii wyborczej, do 18 maja – dnia pierwszej tury wyborów. Bezpłatny urlop Nawrockiego oznacza, że po kampanii wyborczej – w sytuacji, gdy nie zostanie prezydentem RP – wróci do pełnienia obowiązków prezesa IPN.

Sondaż: Polacy odpowiedzieli, czy Karol Nawrocki powinien odejść ze stanowiska prezesa IPN?

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl zapytaliśmy Polaków, czy Karol Nawrocki powinien zrezygnować ze stanowiska prezesa IPN w związku ze startem w wyborach prezydenckich. Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 52 proc. badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 18,7 proc. respondentów. 29,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.