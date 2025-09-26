PSL ma swojego kandydata na następcę Karola Nawrockiego w IPN

– W pierwszym konkursie wygra Polejowski i polegnie w Sejmie. W drugim konkursie będzie szansa, że wygra Szpytma, bo ma szansę w Sejmie, a i w Senacie też powinien sobie poradzić – słyszymy z IPN. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, PSL również jest skłonne poprzeć Szpytmę, który od lat ma z partią dobre kontakty. – Proszę nie ulegać wrażeniu, że skoro Szpytma załatwił poparcie PSL dla Nawrockiego, to jest człowiekiem ludowców. Szpytma to człowiek Ryszarda Terleckiego, jednego z najtwardszych PiS-owców, swego czasu prawej ręki Jarosława Kaczyńskiego – mówi nam jednak inny przedstawiciel IPN.

Mateusz Szpytma od 2000 r. jest zatrudniony w krakowskim oddziale IPN, gdzie był współpracownikiem Janusza Kurtyki. W czasie jego prezesury pełnił funkcję asystenta prezesa i zastępcy dyrektora sekretariatu prezesa IPN. W lipcu 2016 r. został powołany na wiceprezesa Instytutu, a rok później został członkiem Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, a w kolejnym roku wszedł w skład Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. – Ma szerszy potencjał koalicyjny, jest historykiem mającym dobre relacje z PSL. Gdyby z Kolegium wyszedł Szpytma, to byłaby szansa zbudować wokół niego większość z PiS, Konfederacją i PSL. Przy Polejowskim będzie trudno zbudować większość. Ludowcy nie mają interesu, żeby przechodzić na drugą stronę – mówi nam pracownik Instytutu znający polityczne zawiłości i konotacje obu potencjalnych kandydatów. Czy w walce o IPN może pojawić się czarny koń?

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta?

– W przeszłości na prezesa IPN zgłaszało się sporo osób mało poważnych, które chciały wypromować swoje nazwisko. Klasyczne zające. W obecnie zgłoszonej ósemce raczej nie znajdzie się poważny historyk – mówi nam pracownik IPN. – W przeszłości próbowali kandydować kombatanci, nauczyciele, emeryci, osoby, które chciały się sprawdzić. Wśród ośmiu może być ktoś ekstra, ale nie ukrywajmy, w kolegium jest przewaga PiS. Postawią na kogoś, kogo znają. Nie można wykluczyć, że pojawi się ktoś poważny, kto może nawet podobać się PiS. Pytaniem jest, jak zagra PSL. Wielka polityka zdecyduje o wyborze nowego prezesa IPN – mówi „Rz” prof. Andrzej Friszke, w latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 2011–2016 członek Rady IPN.

PSL ma swoje ambicje, żeby przejąć IPN. – Poparłbym Szpytmę i będę do tego namawiał kolegów, jeśli ta kandydatura się pojawi – mówi w rozmowie z „Rz” Marek Sawicki, poseł PSL. Polityk twierdzi, że politycznie tematu jeszcze nie ma i „żadnych interwencji w PSL ze strony PiS jeszcze nie było”.