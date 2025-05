Rosjanie zniszczyli pomnik polskich ofiar w Miednoje. IPN: Bulwersujący akt dewastacji

IPN o sprawie cmentarza w Miednoje: Pamięć o naszych bohaterach jest ponad kalkulacjami partyjnymi

IPN zaznaczył również, że „stanowczo sprzeciwia się próbom instrumentalnego wykorzystywania jego instytucji w bieżących sporach politycznych, co znajduje wyraz w ostatnich wypowiedziach przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczpospolitej”.

Zapewniono również, że IPN – by przeciwdziałać podobnym aktom w przyszłości oraz doprowadzić do naprawienia powstałych szkód – gotowy jest do pełnej współpracy z właściwymi organami państwa polskiego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

„Pamięć o ofiarach Katynia wymaga powagi, odpowiedzialności i wspólnotowego działania a nie doraźnych oskarżeń, rozmywających odpowiedzialność instytucji państwowych, co może zostać wykorzystane przez wrogą Polsce rosyjską propagandę” – wskazano w oświadczeniu. „Oczekujemy niezwłocznego podjęcia zdecydowanych kroków przez państwo polskie, na podstawie i w granicach prawa polskiego oraz umów międzynarodowych. Oczekujemy działań, które doprowadzą do pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz naprawienia dokonanych zniszczeń. Pamięć o naszych bohaterach i ich godne upamiętnienie są ponad partykularnymi interesami, kalkulacjami partyjnymi i doraźną walką polityczną” – dodano. „Jeśli dziś wspólnie nie upomnimy się o szacunek dla pomordowanych Polaków, przegramy jako ich rodacy – jako spadkobiercy ich służby i trudu, z których wyrastała niepodległa Polska” – zaznaczono.

Sikorski: Będziemy tych krzyży bronić, bo nie zgadzamy się na rosyjskie kłamstwa historyczne

Wcześniej usunięcie z Polskiego Cmentarza Wojskowego w Miednoje w Rosji płaskorzeźb przedstawiających polskie odznaczenia wojskowe skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.

– Nie zrobili tego wandale, zrobiły to władze kompleksu cmentarnego, na polecenie twerskiej prokuratury – zauważył szef polskiej dyplomacji. – Będziemy tych krzyży bronić, bo nie zgadzamy się na rosyjskie kłamstwa historyczne – zapowiedział.