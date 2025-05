– W Miednoje leży 6,3 tys. polskich oficerów, oficerów rezerwy. W Polsce na cmentarzach tolerujemy symbole państwa sowieckiego. Tolerujemy czerwone gwiazdy. A tu zdjęto symbole państwa polskiego na polskim cmentarzu wojskowym. To nie do przyjęcia – stwierdził Sikorski.

Radosław Sikorski: Dlaczego IPN nie zrobił nic w tej sprawie?

– Rosja w swojej argumentacji przyjmuje linię narracyjną nazistowskich Niemiec, jakoby to Polska sprowokowała II wojnę światową. Przypominam – to nie składnica na Westerplatte zaatakowała pancernik Schleswig-Holstein (...). To nie polskie wojska wkroczyły do ZSRR, tylko wojska sowieckie, w porozumieniu z wojskami hitlerowskimi, wkroczyły do Polski – kontynuował szef MSZ.

Sikorski zwrócił się też do tych, którzy „widzą w Rosji ostoję konserwatyzmu”. – Czy to jest przykład szacunku dla zmarłych? – pytał retorycznie. – Dlaczego nic w tej sprawie nie zrobił IPN? Oczekuję od IPN energicznych działań w tej sprawie – dodał.

– Nie wiemy, dlaczego Rosjanie akurat teraz to zrobili. Czy to jest próba ingerencji w nasze wybory, czy to jest kompletnie nieuzasadniona reakcja na zamknięcie konsulatu w Krakowie, który zamykamy dlatego, że Rosjanie zlecili podpalenie sklepów na Marywilskiej, czy też kolejny akt toksycznej polityki historycznej, która zaprzecza oczywistym faktom – mówił też Sikorski.