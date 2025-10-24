Wygrana Rosji w wojnie radykalnie zmieni świat. A porażka Putina?

O tym, że zwycięstwo Rosji mogłoby doprowadzić do jej dalszej zbrojnej agresji, a na pewno przyniosłoby szantażowanie taką agresją krajów Europy Środkowej z Polską na czele, pisano wielokrotnie. Ale jakie inne skutki mogłoby (poza zmianami granic samej Ukrainy) przynieść takie zakończenie obecnej wojny? A jakie – inne rodzaje jej końca?

Spora część zachodnich (przede wszystkim europejskich) przywódców intelektualnie lub co najmniej intuicyjnie rozumie wysokość stawki. Dla tych rozumiejących charakterystyczna jest wypowiedź Radosława Sikorskiego, który rok temu powiedział na konferencji w Singapurze, że my jako Zachód przegraliśmy w zbyt wielu sprawach – wymienił tu uprawianą od 2000 r. politykę zachodnią wobec Chin, Rosji i Afganistanu – więc nie możemy sobie pozwolić na to, aby „przegrać Ukrainę”.