2,6 mld euro (ok. 11 mld zł) to szacowana przez Avison Young wartość transakcji kupna nieruchomości komercyjnych w Polsce w ciągu trzech kwartałów 2026 r. To o ponad 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kwartale inwestorzy ulokowali 828 mln euro, co oznacza kilkunastoprocentowy spadek rok do roku i kwartał do kwartału.

Według Avison Young wynik świadczy o stabilizacji rynku, a uwagę zwraca wzrost liczby transakcji: do 105 wobec 87 rok wcześniej. Cały czas utrzymuje się mała aktywność inwestorów z segmentu „core” – funduszy nastawionych na niskie ryzyko, a więc kupujących najlepsze nieruchomości gwarantujące stabilne przychody z czynszów.

Z okienka korzystają inwestorzy z naszej części Europy (CEE), odnotowano też aktywność graczy z USA, zachodniej Europy i Izraela, a także Skandynawii, Turcji czy Ukrainy.

Dobrą passę kontynuuje rodzimy kapitał. Jego udział w ogólnej wartości transakcji sięgnął 23 proc., czyli blisko 600 mln euro (ponad 2,5 mld zł). W analogicznym okresie 2024 r. udział sięgał 10 proc. (280 mln euro).