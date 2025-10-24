Aktualizacja: 24.10.2025 04:26 Publikacja: 24.10.2025 04:04
Największą transakcją na rynku biurowym w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. był zakup przez Mennicę Polską 50 proc. spornych udziałów w projekcie Mennica Legacy, wynajmowanym na centralę przez mBank.
Foto: mat. prasowe mBanku
2,6 mld euro (ok. 11 mld zł) to szacowana przez Avison Young wartość transakcji kupna nieruchomości komercyjnych w Polsce w ciągu trzech kwartałów 2026 r. To o ponad 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kwartale inwestorzy ulokowali 828 mln euro, co oznacza kilkunastoprocentowy spadek rok do roku i kwartał do kwartału.
Według Avison Young wynik świadczy o stabilizacji rynku, a uwagę zwraca wzrost liczby transakcji: do 105 wobec 87 rok wcześniej. Cały czas utrzymuje się mała aktywność inwestorów z segmentu „core” – funduszy nastawionych na niskie ryzyko, a więc kupujących najlepsze nieruchomości gwarantujące stabilne przychody z czynszów.
Z okienka korzystają inwestorzy z naszej części Europy (CEE), odnotowano też aktywność graczy z USA, zachodniej Europy i Izraela, a także Skandynawii, Turcji czy Ukrainy.
Dobrą passę kontynuuje rodzimy kapitał. Jego udział w ogólnej wartości transakcji sięgnął 23 proc., czyli blisko 600 mln euro (ponad 2,5 mld zł). W analogicznym okresie 2024 r. udział sięgał 10 proc. (280 mln euro).
Czytaj więcej
Wartość inwestycji rodzimego kapitału w nieruchomości komercyjne w Polsce zdecydowanie rośnie. Mo...
Jaka była struktura transakcji w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku?
Najwięcej ulokowano w biurowcach – 899 mln euro (3,8 mld zł). Największą transakcją był zakup we wrześniu przez Mennicę Polską 50 proc. spornych udziałów w projekcie Mennica Legacy za 135 mln euro. Na rynku biurowym odnotowano tylko pięć transakcji „core”. Średnia wartość transakcji wyniosła ok. 25 mln euro – kupującymi są głównie gracze „value-add” (z większym apetytem na ryzyko, nastawieni na wzrost wartości nieruchomości) i oportunistyczni (łowcy okazji, wysoki apetyt na ryzyko i oczekiwanie dużego zwrotu). Należy zaznaczyć, że rodzimy kapitał miał 51-proc. udział w liczbie i wartości transakcji. Wśród inwestorów są podmioty sektora publicznego.
W magazynach ulokowano 873 mln euro. Zawarto 18 transakcji, z czego 5 to „sale and leaseback” (sprzedaż i równolegle zawarcie umowy najmu z nowym właścicielem) na czele z zakupem dwóch hal od Eko Okna przez amerykański REIT Realty Income za 253 mln euro.
W nieruchomościach handlowych ulokowano 453 mln euro. Dwie trzecie transakcji – o wartości ponad 250 mln euro – przypadło na mniejsze formaty, czyli parki handlowe i centra „convenience”. 20 proc. to zakupy nieruchomości handlowych z myślą o zmianie funkcji, np. wyburzeniu pod mieszkaniówkę (Arkady Wrocławskie). Na radarach inwestorów były też regionalne centra handlowe.
223 mln euro zainwestowano w living, czyli mieszkania na wynajem (kolejne zakupy sieci AFI Home), akademiki (Xior Student Housing), a także co-living (zakupy NREP). Teraz rynek czeka na zamknięcie spektakularnej transakcji zakupu ponad 5 tys. pracujących lokali Resi4Rent przez Vantage Rent za 565 mln euro.
Czytaj więcej
Pod względem wartości transakcji w Polsce na pierwszy plan wysuwają się magazyny. Czym przyciągaj...
Jak eksperci Avison Young oceniają perspektywy? Polska pozostaje atrakcyjna dla inwestorów dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu i solidnym fundamentom rynkowym. Jako kraj z grupy G20, Polska cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas październikowych targów EXPO Real w Monachium, zwłaszcza inwestorów amerykańskich.
Avison Young przewiduje, że tendencja do obniżania stóp procentowych będzie się utrzymywać, czemu towarzyszyć będzie złagodzenie polityki kredytowej banków i wzrost zainteresowania funduszami nieruchomościowymi. Według ekspertów to już ostatni moment, aby skorzystać z atrakcyjnych cen nieruchomości, bo wraz z obniżkami stóp procentowych obniżą się stopy kapitalizacji. W najbliższym czasie wciąż najaktywniejsi powinni być inwestorzy ze średniej półki, biorąc pod uwagę wartość transakcji.
Można się spodziewać, że na radarach będą głównie mniejsze formaty nieruchomości z długimi WAULT (średni ważony okres najmu). Powinna się też utrzymywać zwiększona aktywność rodzimych inwestorów. Wraz ze stabilizacją gospodarczą oczekuje się powrotu na rynek kapitału „core”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
2,6 mld euro (ok. 11 mld zł) to szacowana przez Avison Young wartość transakcji kupna nieruchomości komercyjnych w Polsce w ciągu trzech kwartałów 2026 r. To o ponad 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kwartale inwestorzy ulokowali 828 mln euro, co oznacza kilkunastoprocentowy spadek rok do roku i kwartał do kwartału.
Według Avison Young wynik świadczy o stabilizacji rynku, a uwagę zwraca wzrost liczby transakcji: do 105 wobec 87 rok wcześniej. Cały czas utrzymuje się mała aktywność inwestorów z segmentu „core” – funduszy nastawionych na niskie ryzyko, a więc kupujących najlepsze nieruchomości gwarantujące stabilne przychody z czynszów.
Apartament wakacyjny to płynniejszy produkt niż pokój w condohotelu. Jeśli ktoś chce wyjść z inwestycji, ze sprz...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Wolnych biur w Warszawie jest najmniej od pięciu lat. Średni współczynnik pustostanów spadł do 9,7 proc. W super...
Średnie ceny ofertowe mieszkań wystawionych na sprzedaż we wrześniu najbardziej, o 2,9 proc., wzrosły w Gdańsku....
Cztery obniżki stóp procentowych zachęcają klientów do rozglądania się po rynku nieruchomości. Najemcy będą ucie...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
We wrześniu wynajęło się o 10 proc. mniej mieszkań niż rok temu. Wynajmujący mogą jedynie marzyć o podwyżkach cz...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas