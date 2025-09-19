Obniżki stóp procentowych w Polsce to pozytywny sygnał dla rodzimych inwestorów zainteresowanych nieruchomościami komercyjnymi w Polsce. Redukcja kosztów pieniądza powinna wywołać w nadchodzących miesiącach jeszcze większą aktywność nabywców – zwracają uwagę eksperci JLL i iOPartners w komentarzu do raportu poświęconego rynkowi inwestycyjnemu w regionie po I półroczu, którego wnioski publikujemy pierwsi.

Inwestorzy regionalni z rynku nieruchomości wykorzystują szansę

Obniżki stóp procentowych w eurozonie napędzają powrót międzynarodowych inwestorów na rynek nieruchomości komercyjnych, niemniej zachodni inwestorzy instytucjonalni są wciąż ostrożni, m.in. z uwagi na niepewność gospodarczą i geopolityczną. Z tego swoistego okienka korzystają elastyczniejsi gracze regionalni. To tłumaczy bezprecedensowy, szacowany na kilkanaście procent, udział polskiego kapitału w torcie. Obniżki stóp w Polsce i spadek kosztów finansowania powinny więc wspierać rodzimych inwestorów. W raporcie zwrócono uwagę na siłę polskiej gospodarki.

„Gospodarka Polski na początku 2025 r. nadal wykazywała dobrą dynamikę wzrostu. PKB wzrósł o 2,9 proc. w 2024 r., a prognozuje się, że w 2025 r. tempo wzrostu przyspieszy do 3,3 proc. Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja prywatna, napędzana przez rosnące płace i malejącą presję na ceny – inflacja w 2025 r. ma spaść do 3,6 proc. Rynek pracy demonstruje dużą odporność pomimo wyzwań demograficznych, a stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie 2,8 proc.” – czytamy w raporcie.

W Polsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wartość transakcji kupna/sprzedaży obiektów komercyjnych sięgnęła 1,5 mld euro (6,4 mld zł). To o 11 proc. mniej niż rok wcześniej, ale uwagę zwraca liczba transakcji – 61 to półroczny rekord. Inwestorzy mają na celowniku więcej mniejszych obiektów, szczególnym zainteresowaniem cieszą się parki handlowe i biurowce poza Warszawą.