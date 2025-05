Za co Łukasz R. został już skazany? Np. na trzy lata więzienia za nielegalne posiadanie broni palnej, a na sześć lat za wymuszenie rozbójnicze i rozbój – te wyroki ma do odbycia. W innych sprawach zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego – po kilkunastu latach w końcu usłyszy zarzuty. Ścigano go dwoma listami gończymi ENA.

W 2023 roku sprawę jego poszukiwań przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Szybko ich działania skoncentrowały się na Wielkiej Brytanii. Ustalili, jakimi danymi się posługuje i czym się zajmuje. Nie stawiał oporu, ale był zaskoczony. W końcu przyznał, jak naprawdę się nazywa.

Łukasz R. aka Dariusz P. wpada w Londynie. Sąd zdecydował o wydaniu go Polsce

Łukasz R. został zatrzymany na terytorium Wielkiej Brytanii 18 stycznia 2024 roku. Trafił do brytyjskiego aresztu śledczego. Przyznał się, że uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości pod fałszywą tożsamością, tłumacząc się obawą o życie. Po dziewięciu miesiącach aresztu wyszedł za kaucją. Pod koniec października ubiegłego roku londyński sąd zgodził się na jego ekstradycję do Polski. „Znaczna większość czynów zarzucanych podejrzanemu z uwagi na ich wysokie zagrożenie karą nie uległa przedawnieniu, w tym w szczególności czyn dotyczący usiłowania zabójstwa” – podkreśla w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” Prokuratura Krajowa.

Śledztwo przeciwko Łukaszowi R. toczyło się w Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, ale od 2012 roku było zawieszone. Jest on podejrzany o dokonanie 12 przestępstw popełnionych w okresie od stycznia 1997 roku do 25 października 2003 roku, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Grozi mu dożywocie.