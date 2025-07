Sebastian M. wydał na żądanie funkcjonariuszy swój telefon komórkowy, jednak już nad ranem 17 września 2023 r., a więc kilka godzin po wypadku, „przywrócił go zdalnie do ustawień fabrycznych, uniemożliwiając zabezpieczenie zapisanych w nim danych”. To istotna kwestia, zważywszy na ujawnioną przez „Rzeczpospolitą” podwójną notatkę policyjną po zdarzeniu – w jednej jako sprawcę wskazywano M., w drugiej kierowcę kii.

Co powiedziały biegłym czarne skrzynki w obu pojazdach? Niezbite dowody winy Sebastiana M.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie, że wersja lansowana przez Sebastiana M., jakoby to kierowca kii zajechał mu drogę, jest nieprawdziwa. Jadąc BMW, M. „rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszając się z prędkością od 315 do 329 km/h na drodze, na której dopuszczalna prędkość wynosiła 140 km/h”. Według prokuratury „gdyby podejrzany prowadził swój samochód z prędkością dostosowaną do pory nocnej, natężenia ruchu, ukształtowania drogi oraz administracyjnego ograniczenia dozwolonej prędkości, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, do wypadku by nie doszło”, a „zachowanie Sebastiana M. stanowiło wyraz skrajnego braku poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Poruszając się z irracjonalną wręcz prędkością, podejrzany doprowadził do sytuacji, w której nie był w stanie uniknąć wypadku”.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Elektroniczne ślady wypadku drogowego pochodzące z kii potwierdzają, że w czasie pięciu sekund poprzedzających uderzenie przez BMW w lewy tylny narożnik samochodu, kierujący nim Patryk B. „utrzymywał stałą prędkość na poziomie 133–135 km/h, nie hamował, a kąt skrętu utrzymywał przez cały czas rejestracji jak do jazdy na wprost”.

Biegli odtworzyli całą brawurową jazdę Sebastiana M. po A1

Zupełnie inaczej przedstawiają się natomiast dane zarejestrowane w BMW na kluczowe pięć sekund poprzedzających zderzenie. Dowodzą, że M. utracił panowanie nad samochodem i doprowadził do zderzenia z poprawnie poruszającą się środkowym pasem kią.