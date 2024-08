Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alter Ego, ocenia:

– Nie wiem, dlaczego policja nie potrafiła od razu prawidłowo ocenić, kto spowodował wypadek. Czy powodem była niekompetencja, czy coś więcej. Ale przy trafnej ocenie wyjazd Sebastiana M. byłby niemożliwy. Zatrzymano by go na 48 godzin, a później wystąpiono o jego aresztowanie. Już nad ranem była pewność, że to on – komentuje. I zaznacza: – Trzy osoby zginęły straszną śmiercią, w płomieniach. Na dzień dobry M. powinien zostać zatrzymany – dodaje.

Pełnomocnik bliskich ofiar z A1 złożył zażalenie na umorzenie śledztwa dotyczącego działań policji. – Mamy odmienne zdanie co do oceny zebranego materiału dowodowego i chcemy, żeby ocenił to sąd – mówi „Rz” mec. Łukasz Kowalski.