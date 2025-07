Mamy do czynienia z modą na diagnozowanie się pod kątem ADHD?

Żeby się do tego odnieść, musiałabym najpierw zrozumieć, jak definiujemy modę. A szczerze mówiąc, nie znam jednej, ścisłej definicji. Kiedy myślę o modzie, kojarzy mi się ona z czymś subiektywnym, opartym na gustach i upodobaniach, które nie muszą mieć głębszego uzasadnienia. Po prostu coś się komuś podoba i to wystarcza. Z czasem, jeśli coś podoba się jednej grupie osób, zaczyna się też podobać innym. To naturalne, że ludzie „łapią” różne rzeczy od siebie nawzajem: zainteresowania, style. Ale w kontekście ADHD sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nie widzę tu mody w klasycznym sensie. Raczej powiedziałabym, że ludzie, poszukując źródeł swojego cierpienia czy dyskomfortu, trafiają na pojęcie ADHD i zaczynają się z nim identyfikować. Przy czym warto dodać, że samo słowo „dyskomfort” – choć często używane – w naszej pracy jako psychiatrów czy psychoterapeutów jest dość problematyczne.

Dlaczego?

My raczej mówimy o cierpieniu, a to słowo bywa z kolei dla wielu osób zbyt silne, zbyt poważne. Ale jeśli ktoś nie radzi sobie w ważnych obszarach życia, ponosi z tego powodu straty, mimo wysiłków nie osiąga pożądanych rezultatów, to jest to forma cierpienia. I teraz: jeśli rozumiemy ADHD – zgodnie z tym, co mówi nauka – jako zaburzenie neurorozwojowe wynikające z odmiennego rozwoju układu nerwowego, które prowadzi do realnych niedogodności, to trudno tu mówić o modzie. ADHD wiąże się z ograniczeniami w wielu obszarach, które można by streścić jako wrodzone zaburzenie regulacji na różnych poziomach – emocjonalnym, poznawczym, a nawet czysto fizjologicznym. Polega to na ograniczonej możliwości kierowania swoją uwagą, zasobami energii czy wreszcie zachowaniem. Osoby z ADHD dokonują zwykle gigantycznego wysiłku, żeby te ograniczenia skompensować, zużywając o wiele więcej energii na proste czynności w porównaniu z osobami bez tego zaburzenia. A widoczne na zewnątrz efekty są często znikome.

Czyli wracając do pytania o modę...

To trochę tak, jakbyśmy mieli mówić o modzie na niedowidzenie albo niedosłyszenie. Gdy okazuje się, że dziecko ma wadę wzroku, idzie do okulisty, dostaje okulary, prawda? Wzrok jest w pewien sposób „protezowany”, korygowany. I teraz pomyślałam, że ADHD można do pewnego stopnia porównać właśnie do takich sytuacji. W dyskusji publicznej o tym zaburzeniu pojawiają się głosy, że może to wszystko jest naturalne, że może nie trzeba z tym nic robić, tylko pozwolić człowiekowi żyć z tym „trochę inaczej”, nawet jeśli to oznacza pewne cierpienie. Ale jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, to dlaczego nie zostawiamy dziecka z wadą wzroku bez okularów? Dlaczego nie mówimy: „to naturalne, że nie widzi wyraźnie, niech się bardziej postara, niech sobie jakoś poradzi”? Proponujemy mu okulary, żeby pomóc mu funkcjonować na równi z innymi. To samo dotyczy aparatów słuchowych – chcemy, by dziecko, które słyszy gorzej niż reszta, miało możliwość uczestniczenia w świecie bez zbędnych barier. Podobnie jak tzw. punkt odcięcia, powyżej którego diagnozuje się objawy jako ADHD, jest w pewnym sensie konstruktem społecznym – bo przecież równie dobrze mógłby być ustalony nieco wyżej lub niżej – tak samo możemy pomyśleć tutaj. Przecież to też są pewne konstrukty społeczne, bo kto właściwie ustalił, jak dokładnie „powinno się słyszeć” czy „powinno się widzieć”? A jednak na podstawie badań naukowych ustalone zostały normy prawidłowego wzroku czy słuchu i uznajemy, że jeśli ktoś od tych norm odstaje i cierpi w związku z zaburzeniami wzroku lub słuchu, to warto mu pomóc i to nie jest przecież żadna przesada, tylko wsparcie dla rozwoju i jakości życia.

Wydaje się jednak, że cechą naszych czasów jest to, że ludzie gonią za szczęściem i próbują całkowicie wykluczyć cierpienie ze swojego życia. Poszukujemy różnych metod ukojenia dyskomfortu i zastanawiam się, czy do takich metod nie należy właśnie próba zdiagnozowania zaburzeń takich jak ADHD?

To są pytania bardzo mi bliskie, zwłaszcza że w nauce o funkcjonowaniu emocjonalnym, poznawczym czy społecznym człowieka granice między normą i patologią są często nieostre i przenikają się w różnych wymiarach. Stąd tak wiele dyskusji i sporów w środowisku psychiatrów i psychologów, nie tylko zresztą dotyczących ADHD. Nauka o funkcjonowaniu naszego mózgu znacznie się rozwinęła, ale i tak w porównaniu z innymi działami medycyny jest jeszcze w powijakach. To daje pole do interpretacji, a nie ma nic gorszego dla rzetelnej diagnozy niż sztywne, jednostronne interpretacje wynikające z wiedzy nabytej wiele lat wcześniej lub utrwalonych przyzwyczajeń.

Cierpienie i dyskomfort są nieodzownymi elementami ludzkiej egzystencji, ale w sposób zupełnie naturalny staramy się ich unikać, dążąc do takich warunków, w których czujemy się dobrze i możemy się rozwijać jako ludzie. Podobnie jest też w świecie zwierząt. Przecież kot nie będzie siedział w miejscu, które mu nie odpowiada; pójdzie tam, gdzie mu wygodnie, prawda? To naturalne. Z drugiej strony nauka tolerancji dyskomfortu jest nieodzownym elementem życia, bo bez niej nie bylibyśmy w stanie przetrwać ani osiągać jakichkolwiek swoich celów. Jednak tutaj nie mówimy o zwykłej, życiowej umiejętności, ale o doświadczaniu objawów zaburzenia, które powoduje, że osoba nim dotknięta nie ma równych szans w porównaniu z osobą bez ADHD.