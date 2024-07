Wypadek na A1. Rodzina Sebastiana M. żąda olbrzymich pieniędzy za skutki hejtu

Pozew skierowany został także w stosunku do internauty z Katowic, który opublikował zdjęcie kobiety z podpisem „Zobaczcie morderczynię – żonę mordercy”. Miał on także odwiedzać strony zakładów stomatologicznych, w których pracowała powódka i w komentarzach pisać, że zatrudniają one „żonę mordercy z BMW”. Doprowadziło to do utraty pracy przez kobietę.

Fundacja Freedom-24 i reprezentujący kobietę adwokat Michał Wdowczyk informowali, że zwolnienie kobiety z pracy i kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia są następstwem m.in. hejtu w Internecie i domagają się zadośćuczynienia w wysokości 200 tys. zł.