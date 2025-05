- Zbliżone do sopockich ceny są odnotowywane portugalskim Porto, gdzie mediana wynosi 18 804 zł/mkw. – mówi Marcin Drogomirecki. - Znacznie droższe są nadmorskie lokalizacje Chorwacji. W Dubrowniku, słynnym z filmowych plenerów z „Gry o Tron” czy „Gwiezdnych Wojen” mediana cen ofertowych mieszkań sięga aż 27 606 zł/mkw., a w równie popularnym Splicie – 21 930 zł za mkw. Ani książka Roberta Ludluma „Przesyłka z Salonik”, ani film „Egzekutor” z Antonio Banderasem, kręcony na ulicach Salonik, nie sprawiły, że drugie co do wielkości miasto Grecji zyskało równie dużą rozpoznawalność jak Dubrownik czy Split. Dzięki temu Saloniki pozostają jedną z bardziej dostępnych cenowo opcji: mediana cen ofertowych mieszkań wynosi tam 12 083 zł za mkw. To mniej niż w Gdańsku (14 109 zł/mkw.) czy Gdyni (12 602 zł/mkw.).

Mniej niż za kawalerkę w Polsce

Jak mówi ekspert Morizona, jeszcze bardziej przystępne są nieruchomości w mniejszych miejscowościach i wioskach położonych z dala od głównych szlaków turystycznych.

- Wśród hiszpańskich ofert sprzedaży domów nie brakuje takich, których ceny są niższe niż średnia cena kawalerki w Warszawie (ok. 568 tys. zł) czy w Krakowie (ok. 535 tys. zł) – podkreśla Marcin Drogomirecki. – Atrakcyjne pod względem cen są także nieruchomości w Bułgarii. Np. w nadmorskim Burgas mediana cen ofertowych mieszkań wynosi 5 578 zł/mkw. czyli o połowę mniej niż we Władysławowie (11 510 zł/mkw.). Jest tam wiele domów oferowanych w cenie nieprzekraczającej 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł). Wybór jest szeroki. W ofertach można przebierać.

W serwisach Morizon.pl i Gratka.pl (poza ofertami nieruchomości w Polsce) jest ponad 430 tys. ofert nieruchomości z 41 innych krajów (m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Cypru). - Ok. 100 tys. to oferty wynajmu, a ponad 330 tys. sprzedaży mieszkań, domów, działek i nieruchomości komercyjnych – wskazuje Drogomirecki.